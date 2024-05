Figur: Alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som bodde i Agder i 2015, etter hvor de bodde i 2023. Kilde: Statistisk sentralbyrå/microdata.no

Utvandrerne var de som dro til Amerika. Fra 1825 og til 1925 utvandret om lag 800.000 nordmenn til USA. Toppåret var 1882 da 29.000 nordmenn dro over Atlanteren for å prøve lykken. Men det er mange flere som utvandrer nå.

I fjor utvandret det nesten 35.000 personer fra Norge, eller litt flere enn det bor i Grimstad og Tvedestrand. Hvem er utvandrerne og hvorfor er det så lite oppmerksomhet om dem som drar i dag?

Skatteflyktningene til Sveits

Det er jo ikke helt riktig at vi ikke snakker noe om utvandring. De siste årene har det vært fokus på skatteflyktningene til Sveits. De er ikke så mange, men formuene de tar med seg utgjør mange millioner i reduserte skatteinntekter for den norske stat og norske kommuner.

Men det er ikke blant de rike at utvandringen er størst. Kollegaer på By- og regionforskningsinstituttet NIBR har funnet ut at bare en halv prosent av befolkningen utvandrer i løpet av et år, men sannsynligheten for å utvandre er høyere blant personer som har en liten nettoformue (opptil 100 000 kroner) enn blant dem som har en stor formue (50 millioner eller mer).

Vi drar ikke lenger til USA

Sist Donald Trump var president i USA, uttalte han at han ikke ville ha innvandring fra «shit-hole countries». Norge derimot, nevnte han eksplisitt som et land han ønsket mer innvandring fra. Han kunne sikkert ønsket seg noen av dagens skatteflyktninger.

Men utvandringen fra Norge til USA har blitt kraftig redusert de siste tiårene. I 1960 bodde det 150.000 norskfødte i USA. I dag er det om lag 20.000 som er født i Norge og som er bosatt i USA. Og antallet nordmennene som får såkalt green-card til USA er svært lavt, 80–90 personer i året.

Men det var andre tider…

På 1880-tallet var Arendal en av Norges rikeste byer, hovedsakelig på grunn av handel og skipsfart med seilskuter. Høsten 1886 markerte imidlertid et vendepunkt, da en av Norges største forretningsbanker, Arendal Privatbank, «krakket».

Arendals-krakket utløste en bølge av konkurser, massearbeidsledighet, akutt nød og utvandring, med en påfølgende nedgang i befolkningen.

Ja, noen ville kanskje omtalt Arendal og Norge som et «shit-hole» på den tiden. Jeg ville ikke valgt akkurat de ordene. Men skatteflyktninger var de i hvert fall ikke.

Norske utvandrere var dårligst integrert i USA

Hvordan gikk det med de norske utvandrerne som prøvde seg i junaiten? En amerikansk rapport fra 2013 viser at integreringen av utvandrede nordmenn gikk dårlig. Lønnsnivået for første- og annengenerasjons nordmenn i USA i perioden med høy innvandring (på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet) var lavere enn for noen annen innvandrergruppe, bortsett fra de fra Portugal. Norske innvandrere i USA var så dårlig integrert at en av fire returnerte til Norge.

Mange drar fortsatt fra Agder

Tilbake i nåtida viser forskningen at innvandrere til Norge er mer tilbøyelige til å flytte ut av landet (men også flytte innenlands) sammenlignet med innfødte nordmenn. Om vi ser på utvandringen fra Agder til utlandet de siste ti årene, så er den ikke så stor som utvandringen til Amerika på begynnelsen av 1900-tallet. Men den er fortsatt betydelig.

Siden 2015 har nesten 6.000 utvandret fra Agder. Av disse har 75 prosent innvandrerbakgrunn. Blant innvandrerne som bodde i Agder i 2015 er det omtrent like mange som har flyttet ut av landet, som de som har lyttet til andre deler av Norge (se figur). Innvandrere med lav inntekt flytter oftere fra Agder, men det er også en relativt høy utvandring blant høyt utdannede innvandrere. Det kan være fordi de ikke har funnet jobb som samsvarer med utdanningsnivået sitt.

For norskamerikanerne var det godt å komme hjem

Mange av utvandrerne til USA på begynnelsen av 1900-tallet fikk ikke realisert drømmen og returnerte til Norge. Forskning viser at selv om det ikke gikk så bra med dem i USA, så gikk det bedre for dem hjemme i Norge etter returen, enn det gjorde med dem som hadde blitt værende i Norge hele tiden. De som returnerte fikk bedre betalte jobber og hadde høyere sosial mobilitet enn dem som aldri prøvde lykken i USA.

Forskningen viser at tidligere innvandrere med dårligere integreringsresultater, fra såkalte «shit-hole-countries», utviklet seg til attraktive, velstående amerikanere i løpet av noen generasjoner. Samtidig utviklet opprinnelseslandet Norge seg. Mange av dem som utvandrer fra Agder og Norge i dag, vil forhåpentligvis lykkes med å få seg et bedre liv. De som har beina godt plantet i jorda, står uansett helt stille.