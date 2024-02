På rådhuset i Arendal hopper man ikke etter Bjørn Wirkola. Man blir i stedet kommunedirektør etter Harald Danielsen.

Frolendingen var kjent som en av Norges mest lengstsittende kommunedirektører. Danielsen, populært bare kalt «Harald», ble rådmann i forrige årtusen (1999) og rakk å endre tittel til det mer kjønnsnøytrale kommunedirektør i tråd med tidens ånd, før han ble pensjonist og vendte hjem til Froland.

Harald ble takket av med tidenes avskjedsfest av sine folkevalgte i fjor. Så høyt elsket var han, at kommunen fløy inn barna på skattebetalernes penger, med bevertning og gaver en konge verdig.

«En politisk skandale», kalte Nettavisen Agderpostens avsløringer av den offentlig finansierte festen.

Nå er det en ny sjef i byen. Inger Hegna har kommet inn som et friskt pust som kommunedirektør i Arendal, og feier nå som en virvelvind gjennom gangene på rådhuset.

Så raskt går hun at bystyrepolitikerne tilsynelatende gisper etter pusten.

Men de burde skjønt hva som traff dem før hun kom. For Inger Hegna er kjent som en kommunedirektør som går knallhardt til verks, og som ikke viker fra budsjettene:

– Hun har bein i nesa og vet hva hun vil. Hegna er tøff og ambisiøs og stiller store krav til både seg selv og medarbeiderne sine, var redaktør Arne Henrik Vestreng i lokalavisa Indre Akershus Blads dom over Hegna i Agderposten i oktober 2022.

Og tøff har hun også vært i Arendal. Noe av det første Hegna gjorde som ny «sheriff in town» var å endre hvor mye makt politikerne skal ha over enkeltposter i budsjettet. Hun fikk bystyret med på å dele inn pengene i sektorer, populært kalt sektorbudsjetter.

Veldig enkelt forklart hadde politikerne mer de skulle ha sagt over enkeltsektorer før. Nå bestemmer de bare over de overordnede postene. Innenfor kommunens helsebudsjetter har kommunedirektøren dermed fått mer makt til å styre slik hun mener det er best.

Så spørs det da, om politikerne helt har fått med seg hva de egentlig sier ja og nei til når pengene skal fordeles.

Mye tyder i hvert fall på at de ikke har finlest alle saksfremleggene.

For selv om både kommunedirektøren og bystyret dro på badehotell vest i Agder for å få ro til å behandle budsjettene skikkelig før jul, har det blitt bråk.

Og det er ikke bare helsehuset på Saltrød det nå er strid om mellom rådhus og bystyre.

Ifølge Hegna har flertallet i bystyret, som nå sitter med ordføreren (Robert Cornels Nordli fra Arbeiderpartiet) og varaordføreren (Inger Brokka de Ruiter fra SV), egentlig ikke fått med seg hva de bestemte, da bystyret vedtok å legge ned sykehjemsdriften ved Solhaug bo- og omsorgssenter før jul.

Kommunedirektøren vil gjøre sykehjemmet, som er gammeldags og uforsvarlig å drifte, om til omsorgsboliger. Hun viser til at det er flere i kø til omsorgsboliger i Arendal, enn det er eldre som trenger sykehjemsplasser. Altså mer for pengene til flere.

Det har det blitt bråk av. Først begynte de pårørende til de som nå går en uviss skjebne i møte på Solhaug å protesterte.

Deretter slo posisjonen fast at det ikke er aktuelt å legge ned sykehjemsdriften på Solhaug før nye plasser er på plass.

Men kommunedirektøren gir seg ikke, og viser til at debattinnlegg fra posisjonen i herværende avis ikke er det som skal avgjøre hvem som skal få mest eldreomsorg for pengene i Arendal.

VIL LEGGE NED: Agderposten var til stede da enhetsleder Roger Kristian Holmen orienterte de pårørende til pasienter ved Solhaug bo- og omsorgssenter om at langtidsplassene legges ned innen seks måneder. Foto: Frank Johannessen

Nå koker det, og denne uken ble en opprørsild tent foran rådhuset. Betegnende for mye var at varaordfører Inger Brokka de Ruiter (SV) holdt en flammende appell mot nedleggelsen hun altså selv har vært med på å vedta, ifølge kommunedirektøren.

Det er ikke populært å si nei til ting. Men samtidig er det de folkevalgte som til syvende og sist bestemmer. Så spørs det da, om de evner å styre etter mer enn Facebook og fakkeltog. For det kan også bli dyrt for Arendal i lengden.

På selveste skuddårsdagen 29. februar skal Solhaug-saken opp til behandling i bystyret. Posisjonen nekter nå å uttale noe annet om kommunedirektøren enn at hun har tillit så lenge hun har tillit.

Det kan bli tøft. Kan kommunedirektøren bli kastet? Selv avviser hun at det er samarbeidsproblemer mellom henne og bystyret. Men samtidig sier hun at hun og bystyret er på ulike planeter, mens Aps gruppeleder Nina Jentoft mener Hegna ikke tar posisjonens styringssignaler og kaller prosessen «sterkt beklagelig».

Kommunedirektøren har fortsatt mange år igjen av sitt seks år lange åremål i Arendal. Der Danielsen valgte korridorpolitikk, har hun valgt klar tale og tydelige meninger.

Dersom det skulle gå mot mistillit, kan avskjedsfesten bli vel så dyr som Danielsens ble for et drøyt år siden.

Så spørs det om stemningen blir like hyggelig.