Komiteen hadde bestilt et verk av den anerkjente kunstneren for å utsmykke husets gjeveste rom: Bystyresalen, hjertet av rådhuset. De tenkte nok at han ville takke ja til å la verket sitt henge, men Rickhard mente veggflaten var totalt uegnet. Mannen, som også var en av de sentrale kreftene bak Bomuldsfabriken kunsthall, hadde sett, tenkt og prøvd. Han trakk seg fra oppdraget, og mente det ville gå på bekostning av hans faglige integritet. Verk og vegg henger sammen.

Erstatningen ble en skulptur av billedhugger Ola Enstad, bestående av 18 marmorplater satt sammen i et grid. Overflaten var så vakker og blankpusset at man kunne la seg forføre til å tro at dette steinharde materialet var mykt som smør. Spor av diagonale linjer i den enkelte platen. Nyanser fra hvitt til grått. Marmor, fra det greske ordet «marmaros» som betyr skinnende stein. Også jeg lot meg forføre av denne skinnende steinen, til tross for at deler av verket i øvre del er gjemt bak en vegg. Jeg har hvilt øynene på verket fra tid til annen, når jeg var på møter i salen. Det er noe meditativt over det, disse diagonale linjene som skaper bevegelse i verket. Men jeg så aldri noe mer enn disse linjene, visste heller ikke hvem som sto bak verket. Ei heller visste jeg tittelen på det. Inntil jeg plutselig en tidlig kveld så lyset, bokstavelig talt, etter et møte i bystyresalen.

«Det er jo et øre,» utbrøt jeg, til kollegaen som satt ved siden av meg. Vi var like overrasket begge to. For ut av verkets overflate steg det fram et øre, midt i den rektangulære flaten. Et ytre øre, et sånn som de aller fleste av oss har to av, hengende på hver side av ansiktet. Det viste seg altså at kroppens høre- og balanseorgan, i form av et relieff, hadde flyttet inn i bystyresalen, og hadde hengt der og lyttet siden en gang i 2005. Jeg hadde jo sett på verket, utallige ganger. Igjen og igjen, men aldri sett noe mer enn den skinnende overflaten. Lyset hadde aldri falt slik at øret viste seg. I arbeidet med kronikken kom jeg over innkjøpskomiteens uttalelse: «Komiteen legger vekt på at det som skjer i denne salen høres og er betydningsfullt og viktig.»

Verk og vegg henger sammen. På en dårlig vegg kan selv stor kunst bli forsvinnende liten. Men kanskje kan selve denne inneklemtheten i seg selv forstås med et symbolsk blikk? Plassert til venstre for talerstolen, i rommet der kommunens øverste politiske myndighet fastsetter hovedlinjene for utviklingen av både byen og tjenestene som tilbys i den. Rommet der penger fordeles, der det diskuteres saker av stor, og ikke fullt så stor, offentlig interesse. Rommet der prinsippet for deltakelse og medvirkning er en så stor selvfølgelighet at vi knapt legger merke til privilegiene som følger med.

Hvem er du som lytter i Arendals bystyresal? Du som ikke snakker? Deg vi ikke kan se munnen til? Hva har du egentlig hørt, tenkte jeg, gjennom alle disse årene? Hadde vi sagt noe annet om vi hadde visst at du fulgte med? Hadde vi skjerpet oss litt ekstra om vi hadde lagt merke til at du var der?

Jeg hadde akkurat vært i møte med Ungdommens Bystyre, kanskje også fremtidens folkevalgte – sammen med et øre. Noen uker før var gjengen med ungdom konstituert til et eget råd som skal gi ungdommene i Arendal en stemme. Til sammen 15 medlemmer, med personlige varamedlemmer, representerer alle de kommunale og private skolene i kommunen, og de fylkeskommunale videregående skolene. I Arendal ble Ungdommens Bystyre etablert i 1997, som et rådgivende organ som gir innspill og anbefalinger til kommunen i saker som gjelder ungdom. I henhold til kommuneloven § 5-12 er kommunene pålagt å ha slike medvirkningsorganer for ungdom. Ifølge kommuneloven er det også plikt med Eldreråd i både kommuner og fylkeskommuner, det samme gjelder råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oftest består disse rådene av representanter fra relevant organisasjonsliv. I Arendal tok man i sin tid også et lokalt initiativ til et innvandrerråd, som i dag går under navnet Flerkulturelt råd.

Formålet med rådene er å bidra til å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som er relevante for de enkelte gruppene. At rådene er forankret i kommuneloven, betyr at alle medvirkningsorganer har lik forankring. Rådene skal være i dialog med innbyggerne og bidra til medvirkning i demokratiske prosesser. Med spisskompetanse på sine områder har de rett og mulighet til å gi råd til kommunens folkevalgte i saker som skal vedtas. De har også rett til å ta opp saker på eget initiativ. Det er rådenes privilegium å medvirke, på vegne av oss vis a vis politikere og myndigheter – og med oss i dialog. Rådene skal også sørge for at stemmer som kanskje ikke har for vane å stille seg først i rekken, får mulighet til å ytre seg.

Å medvirke handler om muligheten til å få være en del av samfunnet og, gjennom møter med andre, få muligheter til å påvirke, mene og sette sitt avtrykk. Der du som menneske og innbygger på den ene siden opplever handlingsrom og får en betydningsfull rolle i hendelser du omgis av. I motsetning til å oppleve hendelser som noe som rammer deg, som du ikke har innvirkning på. Når medvirkning settes på agendaen, er det nettopp et mål å avdekke og rette opp i skjevheter i maktforhold mellom enkeltmennesker og mellom enkeltmennesket og samfunnsmessige maktstrukturer.

I en tid der autoritær ledelse er på fremmarsj, er det lett å kjenne seg maktesløs når den verdenspolitiske makten blir ensbetydende med Putin og Trump. Det er lett å bli maktesløs når man tenker at makt utelukkende er festet til individer. Det er lett å bli maktesløs når følelsen av avstand til politikere ikke bare er endeløst stor, men også virker fremmedgjørende, som når norske partiledere ukentlig veiver med armene og kappes om ordet på Debatten på NRK. Da er det viktig at vi minner oss om at politikk ikke bare handler om å snakke, men også om å lytte. Det bør derfor handle om å øve seg på å høre. Men det krever også at folk bruker sine muligheter til å snakke om det som er viktig for dem. I kommunen der de bor. I regionen de hører til i. I landet der de bor. I verden der de tilhører.

I demokratiske land finnes det en arkitektur for å medvirke, for å komme med innspill, for å delta på andre arenaer enn i kommentarfelt. Men det er også en felles utfordring å gjøre dette kjent. Samtidig er det også en felles utfordring for en kommune å gjøre seg til en interessant samtalepartner for sine innbyggere. Like mye er det en felles utfordring å synliggjøre hvorfor politiske prosesser kan virke langsomme og trege, når det i en parallell verden på nettet går så uendelig fort.

På Arendal kommunes hjemmeside finnes det en fane som heter «Medvirkning». Der finner du tips om hvordan du kan påvirke politiske prosesser gjennom å kontakte politikere og råd, besøke politiske gruppemøter og også sende inn innbyggerforslag.

Den stoiske filosofen Zeno sa det så treffende: «Vi har to ører og én munn, slik at vi kan lytte dobbelt så mye som vi snakker.» Slik også verket som henger i bystyresalen i Arendal er en viktig påminnelse om.