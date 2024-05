Naturen er under press på grunn av vår menneskelige aktivitet.

Klimatiske endringer og endringer i artsmangfoldet har alltid foregått i jordens historie, men endringstakten vi nå opplever overgår all historikk.

Naturens tåleevne er stor og menneskers tilpasningsdyktighet enorm.

I møte med menneskers nød sies det med rette at ingen kan redde alle, men alle kan hjelpe en.

Stilt overfor oppgaven med å redde naturen og klimaet må vi trolig tenke på samme måte.

Men lett er det ikke.

Klimahensyn tilsier for eksempel at vi samler vår menneskelig aktivitet der hvor folk og næringsliv allerede er. Men, dette er også de områdene med størst fruktbarhet og biologisk mangfold. Hensynet til bevaring av såkalte «Inngrepsfrie områder» tilsier at vi bør unngå områder som foreløpig ikke er berørt av menneskelig aktivitet, selv om det i disse områdene finnes store arealer med stort sett bare fjell og således begrenset biologisk mangfold. Myrområder, som vi tidligere grøftet for å etablere jordbruk, har store CO2- reservoarer samtidig som de binder enorme vannmengder og dermed demper flomfaren. Vår tids aktive jord- og skogbruk skjer mer på «industrielle» premisser enn på naturens, skaper monokulturer og reduserer artsmangfoldet.

Vi trenger ikke være såkalt venstre-radikalere for å erkjenne at de økonomiske hensyn i en årrekke har preget samfunnsutviklingen langt sterkere enn hensynene til natur og klima.

Og grådigheten preger den økonomiske utviklingen. Alle skal maksimere sin kortsiktige fortjeneste. Omkostninger av ikke-økonomisk karakter, omkostninger for fremtidige generasjoner og tap av livsvilkår for planter, dyr og mennesker i framtida vektlegges enten ikke i det hele tatt eller tillegges liten vekt.

Hva vi gjør i Norge betyr lite globalt – men det betyr litt!

Hva vi gjør i den enkelte region, eksempelvis Agder, betyr lite globalt – men det betyr litt!

Hva vi gjør i den enkelte kommune betyr lite globalt – men det betyr litt!

Dagens system for arealplanlegging og -forvaltning er for alle andre hensyn enn de økonomiske, et taper-system. Når utbyggere, grunneiere og/ eller offentlig myndigheter har pekt seg ut et område for utbygging viser tilnærmet all erfaring at slik blir det. Ingen synes å ha motstandskraft nok på naturens- og klimaets vegne til å stå imot når noen vil investere i arbeidsplasser mv.

FNs klimapanel og FNs naturpanel beskriver en virkelighet som er svært krevende å ta inn over seg for de fleste av oss.

På den ene siden har vi alle lett for å observere at svært mye av den menneskelige aktiviteten vi er en del av er miljøfiendtlig. På den annen side ser vi mye natur som ikke er synlig påvirket av vår måte å leve livene våre på (i alle fall hvis vi sitter i fly over Norge).

For norske kommuner står dilemmaene i kø når arealplanleggingen skal gjennomføres.

Trolig har samtlige kommuner et uttalt ønske om å være næringsvennlige. Det vil i praksis si at hver kommune ser det helt nødvendig å ha tilrettelagte, ubebygde næringsarealer tilgjengelige for næringslivet til enhver tid.

Arealer for bygging av veger og boliger samt, mange steder, også hytter er ledd i næringsvennligheten, ikke bare spesifikke næringsarealer.

Å konsentrere utbyggingen om kollektivakser har i en del år vært et grep for å gjøre utbyggingen mindre klimabelastende enn om utbyggingen skjer spredt uten reell mulighet for kollektivtilbud.

Når hensyn til uberørt natur og biologisk mangfold også skal vektlegges vil mange steder konflikter oppstå ikke bare mellom utbygging og vern, men også mellom hensyn til klima på den ene siden og biologisk mangfold samt uberørt natur på den andre.

Med det vi vet i dag vil det være gode argumenter for å verne hver kvadratmeter i Norge og verden for øvrig mot utbygging.

Men hvis vi gir hver eneste kvadratmeter samme verdi vil naturen (... og kommende generasjoner mennesker) konsekvent tape.

Det vi kan gjøre er

• Å utnytte allerede utbygde områder bedre ved å rive og fortette

• Å erkjenne at selv om all gjenværende, uberørte natur er verdifull, er noen områder av ekstra stor verdi å ta vare på slik de brukes i dag

• Å lete etter modeller for arealplanlegging og – forvaltning som generelt forsterker verdien av uberørt natur, men som også får fram at noen arealer / områder har større naturverdier enn andre. Kanskje er det mulig å lede investeringslysten bort fra de mest verdifulle arealene før utbyggingsambisjoner oppstår.

For å kunne forvente politisk lederskap som oppvurderer og samtidig nyanserer naturverdiene må vi som velgere gå foran i å endre våre verdivurderinger (. våre folkevalgte synes å ha en økende tendens til å komme etter i stedet for å gå foran.).

Et paradoks:

Under covid-pandemien gikk våre folkevalgte i stor grad sammen om kraftfulle tiltak for å unngå akutte problemer på sykehusene. Natur- og klimakrisen som truer hele vår eksistens fremkaller på langt nær samme politiske vilje til å samle seg om modige og virkningsfulle handlinger og føringer.

Harald Danielsen,

pensjonert byråkrat som alltid har vært … og er … tilhenger av vekst og utvikling.