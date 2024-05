Å endre strukturen i offentlig sektor er som å jobbe på en kirkegård – du får ikke mye hjelp av dem som ligger der. Slik fortoner det seg i alle fall i Grimstad. På tusenvis med underskrifter, demonstrasjonstog, mengdevis av avisinnlegg, henvendelser til politikerne og til slutt utarbeidelse av alternative utbygging med økonomisk forankring. Alt til ingen nytte. Med en stemmes overvekt, ble Frivoll nedlagt. Dette skjedde 22 mai, noen dager etter pinse. Saken kom på sakslista i siste liten og sakspapirene likeså. Foreldrene til barna på Frivoll fikk en hektisk periode for å sette seg inn i papirene og det samme må gjelde politikerne, men saken skulle avgjøres. Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjerm mens andre bygger vindmøller. Administrasjonen i Grimstad bygger vindskjerm, mens foreldrene på Frivol bygger vindmøller. De gir seg nok ikke.

Hvorfor er det så om å gjøre å presse denne saken gjennom? Vi har lest forstandige innlegg av engasjerte foreldre som kommer med tunge argumenter om at nye Holvika skole er overdimensjonert, at Frivoll skole kan restaureres billigere enn antatt samtidig som de viser til den nye skoleloven som sier at nærskoleprinsippet skal være det avgjørende prinsippet ved utlegging av skolekretsgrenser. Hvorfor ikke sette seg ned og se nøyere på alternativene som er lagt fram? Legge prestisje og hovmod på hylla og la seg utfordre? Ikke minst hadde det vært veldig spennende å gå skikkelig inn i utsagnet til Kjetil Nodeland Frøysnes når han, på vegne av Frivoll FAU, hevder at den eneste reelle besparelsen ved å legge ned Frivoll er noe reduserte drift- og administrasjonskostnader

Nærskoleprinsippet innebærer at barna skal gå på en skole som de «naturlig» hører til og at det ikke skal skje oppsplitting av nabolaget. Kommunen skal ved tildeling av skoleplass legge særlig vekt på avstanden mellom hjemmet og skolen. Slik er det ikke nå, og verre kan det bli. I alle fall dersom vi skal forstå vedtaket fattet helt på tampen av debatten dit hen at Frivoll skal brukes av de yngste elevene fra Jappa før de senere i skoleløpet flyttes tilbake til Jappa igjen. Hvor blir det i tilfelle av nærskoleprinsippet og nabolagsprinsippet?

Vi leser også innlegg av blant annet KrF som betoner at det er innholdet i skolen som er det viktigste. At det viktigste i skolen er gode, trygge voksne å prate med. Det er menneskene, med det menes det vel lærerne, som er det viktigste for elevene. Dette er jeg selvsagt enig i, og er det ikke akkurat det i samband med nærskolehensynet som gjør Frivoll så ønsket av elever og foreldre i sentrum? Den samme representanten for KrF skriver også at kommunedirektøren ønsker det beste for elevene i Grimstad. Det applauderer jeg, men når det gjelder hans utspill i forhold til Frivoll er de, etter min mening, først og fremst motivert av hastverk og sparing.

Kommunedirektøren har tidligere måttet innrømme at saker har blitt presentert og gjennomført på en uheldig og beklagelig måte. Han må nok innrømme det samme for denne saken dersom han noen gang tar seg tid til å oppsummere den. For min del minner kommunestyret i denne saken om den beskrivelsen Henrik Ibsen gir i Kongsemnerne: «Går til sin gjerning de norske menn, viljeløst, vimrende, vet ei hvorhen».

Jeg har vært inne på den økonomiske strupingen av offentlig skole tidligere. Dette fører til dårlige offentlige opplæringstilbud, særlig for de som trenger det mest. Dessuten presser det foreldre og foresatte over på private skoletilbud. Privatskoler kan tilby skoleår med trygge, kompetente lærere i gode og tilpassede skolebygninger til priser som stadig fler anser som lave for at barna deres slipper unna timer sammen med andre klasser under ledelse av «voksenpersoner» i klasserommet i stedet for lærere.