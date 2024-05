NY E18: Åpning av ny E18 Tvedestrand – Arendal 2. juli 2019. Her kjører veteranbilkortesjen over Årdalen bru. Sist uke satte man foten ned for en fortsettelse av ny E18 mellom Tvedestrand og Gjerstad. Det falt mange lokalpolitikere tungt for brystet. Foto: Knut A. Dyvik

Veiutbygginger er viktige for Sørlandet. Og det er bygd veldig mye vei gjennom vår landsdel de siste årene – og det kommer til å bli bygd enda mer vei i årene fremover.

Det er bra.

Faktisk er det slik at resten av landet misunner Sørlandet all veibyggingen som er gjennomført – og som vil bli gjennomført i årene fremover.

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) oppsummerte det forleden da han skulle fortelle bergensere hvorfor de ikke får alt de peker på når det gjelder samferdselsprosjekter.

– Agder bygges i et tempo som enhver vestlending kan misunne, konstaterte den tidligere Frp-statsråden da han holdt innlegg på Bergen Næringsråds NTP-konferanse forleden.

Og han hadde også en krystallklar analyse av hvorfor Agder er en vei-vinner i nasjonal sammenheng: – De bestemmer seg for hva de vil prioritere og står i disse prioriteringene over tid, uavhengig av politiske skifter, påpekte Dale.

Det må vi fortsette med.

Fordi enighet har gitt Sørlandet gjennomslag for investeringer av titalls statlige veimilliarder de siste årene. Nå er det bred politisk enighet – på nasjonalt nivå – om at vi skal ha en firefelts motorvei gjennom hele Agder, ja faktisk helt fra Oslo til Stavanger.

En av strekningene som gjenstår er et par mil mellom Tvedestrand og Gjerstad. Her så det egentlig lyst ut lenge. Det ble etablert et interkommunalt plansamarbeid der åtte kommuner bokstavelig talt skulle gjøre veivalg sammen. Hvis den kommunale planprosessen går raskt – og lokale politikere er villige til å løfte blikket utover egne kommunegrenser, så rykker prosjektene frem i køen.

Dessverre ble det ikke slik på hele strekningen som i Nye Veiers portefølje er definert som Langangen – Grimstad.

Det vil si: i Telemark går det unna. Her bygges både ny Langangen-bru og ny Grenlands-bru. Strekningen Langangen-Rugtvedt er snart ferdig utbygd. Det er bra, også for Sørlandet. Reisetiden til Oslo går ytterligere ned for oss alle.

Men øst i Agder har man ikke greid å samle troppene. Her har lokalpolitikere, spesielt i Risør og Tvedestrand, gjort det krystallklart at det bare er ett trasévalg som de vil godta – også etter at Nye Veier kom med sin siste konsekvensutredning som pekte på en annen trasé enn det sentrale politikere i Tvedestrand og Risør vil akseptere.

Det er å be om forsinkelser og å bli nedprioritert.

Og det vitner om manglende forståelse av hvorfor Nye Veier-modellen har virket så godt. Konkurransen mellom de ulike prosjektene gir insitamenter til at man også lokalt leter etter billigere og samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger. De som lykkes best med dette, blir også prioritert først.

Øst i Agder har man ikke lykkes. Til nå.

De store riksveiene bygges ikke bare for lokalsamfunnet. De har nasjonal betydning. De skal knytte landsdeler sammen. Hvis man lar lokale særinteresser være det viktigste, ender man nederst i de nasjonale prioriteringene.

All veiutbygging har også negative sider. Det krever arealinngrep, og noen blir mer berørt enn andre. Det er forståelig at lokalpolitikere ønsker å lytte til lokale behov. Det er jobben deres. Og det er mulig man kan fremstå som både handlekraftig og populær i lokalsamfunnet om man nekter å fire på kravene. Men resultatet vil være forutsigbart: prosjektene blir ikke prioritert av dem som styrer pengebruken.

Det er selvfølgelig et valg lokalpolitikere kan ta. Men da bør de også fortelle sine velgere at det er den prioriteringen de har gjort: i stedet for å få en ny, trygg og mer fremkommelig vei som utvider bo- og arbeidsmarkedet, har man prioritert rene lokale interesser.

Det momentumet man hadde i østregionen for noen år siden, har dessverre allerede forvitret. Andre prosjekter, andre steder i landet, har modnet og derfor rykket høyere opp blant de gryteklare strekningene som kan prioriteres.

Mer penger til Nye Veier vil ikke løse dette, i hvert fall ikke på kort sikt. Fordi det fortsatt er veldig mange andre prosjekter som har høyere samfunnsnytte. Løsningen er ikke å pøse på med mer penger, men å jobbe med å finne løsninger som gjør prosjektene bedre etter kriteriene Nye Veier bruker når de prioriterer sine utbyggingsplaner.

Den forutsigbare finansieringen, som altså innebærer at Nye Veier får en fast, inflasjonsjustert sum over statsbudsjettet hvert eneste år, er ett av suksesskriteriene for veiselskapet. Riktignok har de selv problematisert at det etter hvert kan bli en utfordring at stadig mer av pengene vil gå til drift og vedlikehold av allerede utbygde strekninger. Det bør lokalpolitikere fra alle partier ta opp i programprosessen som partiene nå holder på med før stortingsvalget neste år.

Men det kan ikke være slik at ethvert problem må løses med å pøse på mer av skattebetalernes penger. Det gir ikke bedre resultater på sikt, bare oppblåste offentlige budsjetter.

Forhåpentlig tar politikerne øst i Agder rev i seilene og velger å gjøre sitt for at en ny E18 kan bygges raskere og bedre enn det akkurat nå ser ut som. Da må de forstå at deres primæroppgave er å finne gode, helhetlige løsninger, ikke bare stille nye krav som til syvende og sist medfører at veiutbyggingen blir utsatt enda mer.

Hadde de samlet seg om det fra starten av, kunne kanskje veibyggingen allerede vært i gang.