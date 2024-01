Det var en varslet værkrise, ekstremværet som rammet Sørlandet denne uken. Brått nådde snømengdene fronten hos de største mediehusene også. Arendal var toppsaken hos Aftenposten og VG.

I Agderpostens redaksjon har reportere jobbet kontinuerlig for å levere reportasjer og nyhetsmeldinger under krevende forhold. Og lesernes behov var nærmest umettelig.

Da det blåste og snødde som verst, på onsdag, var det flere som leste Agderposten enn Dagens Næringsliv. Den digitale revolusjonen har også revolusjonert hvordan vi leser nyheter.

Mens leserne tidligere måtte nøye seg med et «frosset» nyhetsbilde i papirutgaven en gang i døgnet, har mobiler og den digitale revolusjonen gjort det mulig for oss å gi dere et sanntidsbilde av dramatikken.

Og den redaksjonelle dekningen blir noe mer enn hva hver enkelt av oss får i våre sosiale medie-kanaler.

Våre nyhetsreportasjer disse dagene viser at virkeligheten og nyhetsbildet er sammensatt. Det er det viktig at mange leser forstår.

Vi har publisert reportasjer som viser hvordan folk står på snowboard og har det hyggelig ned Østregate i Arendal. Men vi har også dekket dem som har fått det tøft. Mennesker som av ulike årsaker ikke klarte å spa seg ut av huset disse dagene. Som frykter for liv og helse, fanget i snømasser.

Vi har publisert reportasjer om brøytemannskapene, som sammen med hjemmesykepleierne og frivillige redder liv. Vi har også vært på sykehuset og skrevet om sykepleierne som overnatter på jobb for å være sikre på å rekke jobb.

Men en nyhetsredaksjon skal både være lim og lupe.

Ekstremværet har også utløst debatt om hvorvidt brøytemannskaper skor seg på folks krise (svaret: Nei, de trenger penger til diesel og utstyr). Og saken vi publiserte om sykehusansatte som skal trekkes i avspaseringsdager dersom de ikke klarer å møte på jobb, har også skapt debatt og engasjement.

De siste månedene har ledelsen ved Sørlandet sykehus gått ut en rekke ganger og fortalt om rekrutteringsproblemer til sykehuset.

I oktober ble det kjent at sykehuset mangler 80 overlegestillinger. De trenger også å rekruttere sykepleiere.

Hvor fristende er det da å melde seg til tjeneste?

Organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland, begrunnet i Agderposten avgjørelsen om ulempetrekket slik:

– De aller, aller fleste kommer seg på jobb og gjør en imponerende innsats for å klare det. De få som eventuelt ikke kommer seg på jobb fordi de er innesnødd, og som ikke kan ha hjemmekontor, de har ikke rett til lønn.

Juridisk og økonomisk har organisasjonsdirektøren rett. Men så var det dette med liv og lære og sunn fornuft i tillegg.

Er du renholdsarbeider, kantinemedarbeider, portør, vernepleier, sykepleiere og leger er det vanskelig å ha hjemmekontor.

Ledere og administrativt ansatte, kunne derimot bli hjemme.

Helseforetaksmodellen er under press. Vi trenger flere, ikke færre varme hender.

Skal sykehusledelsen lykkes i å rekruttere flere, bør de utvise en mer smidig linje ved neste snøfall.