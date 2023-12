Skitne vinduer i vintermørket er det som skal til for at folket her sør mister fatningen – og juletiden er en ekstra trigger, later det til. Jeg hører det aldri ellers i landet; at vinduene er en så viktig post på listen over hva som skal til for å få en fin jul.

Julen er den fagre Juli sin søte lillebror. De har klare familietrekk, de to søsknene. Begge er godt likt av mange – et naturlig midtpunkt og særs sosiale. Men de kommer også med utfordringer i form av skyhøye forventninger til både seg selv og til sine omgivelser – inkludert naboen. Alt skal være på stell, det har lillebror lært av sin sommerlige storesøster.

Sommerens vakre blomster er byttet ut med frostroser og snøkrystaller, mens duften av appelsiner og kanel har tatt over etter at lukten av lune sommerkvelder i hagen la seg.

Når sommeren er over pakker vi hagemøblene inn i presenning, rydder bort grillen og stenger verandadøren mens vi snur nesen mot en ny, roligere og mindre selskapelig sesong. Så kommer denne fine juletiden som mange av oss gleder oss til, om vi klarer å unngå en god dose kav. Det tar meg tilbake til dette med vinduer: Hva er det med sørlendingens hang til skinnende vinduer? For all del, jeg nyter når vinduene er nyvaskede – men det er noe som heter alt til sin tid. I desember opplever mange at vi har for mye å gjøre.

Det jeg undres over i disse dager er: Hvorfor er jeg en av de få som ikke snakker om hvor skitne vinduene er, nå når solen i beste fall får skinne i noen få timer midtvinters? Hvorfor skal vi strebe etter å få til alt? Betyr det virkelig så mye hva andre synes? Blir livet bedre av at forbipasserende slipper å se litt sjøsprøyt på ruten vår – eller av at naboen rakk å vaske sine sprossekledde glass?

Strategien er for meg enkel og ukomplisert: Heng opp digre julestjerner i vinduene. De tar oppmerksomheten bort fra at rutene ikke er nypussede. ­Husk også på at det ofte er mørkt både når vi går til skole og jobb, og når vi kommer hjem igjen.

Om det gjelder vindusvasken, julebaksten eller perfekt innpakkede gaver: Jeg tror vi får flere lyse sinn og færre mennesker som putrer av stress om vi våger å senke listen – og dermed skuldrene – i denne tiden.

Selv om mange sørlendinger ser sindige ut, koker det godt på innsiden når vi streber etter å få alt på stell. Mens det i noen andre deler av landet er kultur for å få utløp for frustrasjon, pakker vi her sør pent inn følelsene våre og setter en gyllen julesløyfe på. Vi holder på fasaden i frykt for å skuffe, eller for hva andre vil si.

Husk da at dem vi skuffer mest er våre nærmeste, om vi knuser juleroen ved å kave med julekuler og perfekt kompott. Det er kanskje vanskelig å tro for en innflytter, men selv en sindig sørlending kan bli riktig så stri.

Er det virkelig verdt å bli julestri, for å få et plettfritt julehjem? Jeg synes ikke det. Gjennom årene har jeg derfor utviklet et ganske så avslappet syn på førjulstiden og – forberedelsene. For meg handler det om hvilke minner jeg vil gi – både til meg selv, og ikke minst til barna mine, til familien vår, til våre nære og kjære.

Sist helg skrotet sjefredaktør Katrine Lia selveste rampenissen på beste spalteplass, og jeg tipper hun fikk stående applaus fra mang en leser – meg selv inkludert. Jeg vil ta redaktørens oppfordring enda lengre, selv om det kanskje er å kaste julekuler i glasshus. Hva med å la de vinduene være – både praten om dem og vasken – om det gjør oss mindre julestrie? Dessuten; julen er tiden for sjenerøsitet – mens praten om naboens vinduer fort kan virke smålig.

Husk også at det vi oppnår med nypussede vinduer i desember, er at småfuglene forveksler det med fritt luftrom og dermed krasjer i dem, skader seg, og slutter å være småfugl. Så, nypussede vinduer – det får blir når vi går inn i lysere tider, sammen med et nytt, blankt 2024. Nå før jul derimot, er målet å få øynene våre til å skinne mer enn all verdens blanke julekuler kan veie opp for.

God juletid!

Tips for en stressfri juletid Vis mer ↓ Be om hjelp Husk at det trenger ikke være ditt ansvar alene å lage jul. Våg å be om hjelp. Bor du med ungdommer eller andre voksne er det mye hyggeligere om alle bidrar. Aleneforeldre med yngre barn kan dele på oppgavene ved å for eksempel bake hver sine sorter eller bytte og låne bort julepynt i stedet for å kjøpe nytt. Lag lavterskel Stemningen stiger fort om du våger å senke listen; be alle bidra ved å ta med seg mat og drikke. Del på oppvasken, så slipper gjestene et vertskap som bruker mesteparten av tiden på kjøkkenet. Det blir både sosialt, effektivt og hyggelig. Ta bevisste valg Velg hva du vil legge energien i for å skape stemningen som sier jul. Bli bevisst på hva som gir julestemning, og velg hva som er viktig for deg og dine nærmeste. Prioriter det som betyr mest for julekosen, og reduser ambisjonene på andre områder. Hvilken mat er viktigst? Bestem hva som skal prioriteres på matfronten, og reduser ambisjonene på resten: Kjøp kaker, eller ønsk deg det til jul, hvis baking ikke gir glede og overskudd. Her i huset består hjemmebaksten av ferdigdeig som ungdommene og jeg har stor glede av å trille ut sammen. (Og ja, vi kaller det baking.) Sørg for luft i kalenderen Ta noen skippertak, både i førjulstiden og i selve julen. Dersom vi hver dag gjør litt, blir det liten tid til å nyte mellom slagene. Mitt tips er å sette av tid bolker: Gi juleforberedelser som pynting, baking og gavehandling fullt fokus i noen timer om gangen, noen dager i uken. Spar tid på innpakkingen Det kan ta tid å pakke inn alle gavene, spesielt for en utålmodig sjel som ikke finner flytsonen ved å dandere sløyfer. Fortvil ikke, her er redningen: Kjøp inn pene gaveesker og – poser som finnes hos de fleste lavprisbutikker. Det er både effektivt og dekorativt. Dessuten kan de gjenbrukes. Jeg tar vare på emballasjen og bruker dem igjen året etter.