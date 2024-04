Du begynte jo allerede som 38 åring å forberede deg på 40 års dagen. Du sa enkelt og greit at «nå er jeg 40». Like greit å runde opp mente du, og fikk en 40 års pin i gave som markerte det. Det var kanskje en god idé der og da, og ellers typisk deg å finne på noe sånt. Men det gjør det jo litt ekstra rart, nå som 40 års dagen din faktisk er her, men så er ikke du her lenger. Vi savner deg hver dag, kjære bror!

Vi var mye sammen i vår familie. Store langbord hvor det alltid var plass til én til. En egen sjargong utviklet seg mellom oss, og med søskenbarn som vi er like og tett knyttet til. Da vi var små dannet de lange dagene på stranda fundamentet for de tette båndene vi fortsatt har i familien i dag. I hverdagen var vi sammen med søskenbarn etter skolen, ingen gikk på skolefritidsordning, men møttes hjemme hos våre besteforeldre for å spise pannekaker, gjøre lekser og leke sammen. Det var en fin tid.

Etter at du ble voksen, har du vært en aktiv pådriver for både langbord og pleie av gode relasjoner. De fleste som kjenner Tellef har nok vært inne i pizzabua eller i huset, hvor en alltid var velkommen og det var god stemning. Noen ganger disket Tellef opp med hjemmelaget pizza til alles store glede.

Vi samles både på hytta til Nora, hos pappa og Bente eller i nabohuset, hos mamma og Gunnar, du var alltid rask til å si ja til samvær. Enten det var snakk om å plukke bær (du var kjapp med bærplukkeren!), topptur eller kafé. At du likte å være sammen med oss, og vi med deg, det visste vi alle sammen godt. Og det er vi så glade for.

Tellef Tobias Christensen ville fylt 40 år 17. april. Bildet er brukt i samråd med Christensens familie. Foto: Privat

Du var også opptatt av å være i utvikling som menneske og å leve livet. Så brakte tilfeldighetene deg og Lone sammen. Du var på et godt sted i livet. Du og Lone levde i nuet. Dere var veldig aktive og trivdes med det. I helgene og i hverdagen hadde dere gjerne overnatting under åpen himmel og Lone tilberedte de deiligste middager på bålet. Du fortalte om den gangen du spurte Lone om dere skulle spise «ute». Du tok på deg skjorte og spanderbukse, Lone møtte opp i turtøy og ryggsekk. Det ble middag ute - i det fri.

Lone omfavnet deg, huset og dine to barn. Det var så tydelig for oss rundt at dere hadde det godt sammen. Lone var kreativ og kunstnerisk og engasjerte hele familien i maleriprosjekter, halloween- og julepynting og ikke minst uteaktiviteter. Dere brukte en hel dag sammen alle 4 på å bygge snølabyrint i hagen med huler, borger av snøblokker og senger og masse ganger. Midt i stod bålpanna med full fyr og det var varme tepper til å sitte på og musikk. Og der kom Tellef slentrende som det letteste i verden og bare disket opp med grilling av wienerpølser og alt tilbehør. Akkurat dette er typisk Tellef. Det andre styrer noe veldig med å rigge, bare gjorde han som det enkleste i verden.

Dette har også gjort seg gjeldende i hans måte å oppdra ungene på. Det spilte aldri noen rolle om det var bare hans egne eller om flere var med. For Tellef hadde et overskudd til slike ting. Kanskje fordi han gjorde det så ukomplisert det med barna. Han var en trygg og tilstedeværende pappa som stilte krav og Lone var en like god og trygg bonusmamma. Det er fryktelig trist å tenke på at dere begge to er borte.

Tellef, vi minnes deg i dag på din 40 års dag, 17.04.24. Takk for alt du var og fortsatt er for oss!

På lørdag den 20.04 mellom 13-17 holder vi åpent minnesamvær hjemme hos Tellef i bua og i hagen. Vi blir glade om de som ønsker å minnes Tellef vil komme innom denne dagen. Ta med noe å sitte på. Enkel servering av kaffe og kake.