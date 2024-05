Det er vel snart som å sparke inn en åpen russebuss-dør: De siste årene har det ikke manglet på kritisk journalistikk om russetidas mørkere sider.

Vi i pressen, sammen med politi og formanende voksne, har skrevet om kokain i russebussene. Om utestenging og voldtekter på russetreff. Om dyre, dårlige russebusser og rullende nakenkunst.

Ofte er det russen sjøl som får skylda.

En av dem som har gjort seg selv til talsperson mot dårlig moral og russetidas galskap er den profilerte forfatteren og foredragsholderen Elin Ørjaseter.

I 2022 hadde russen latt være å klemme hverandre i to år. Da tok Ørjaseter til orde for å avskaffe hele russetiden.

To år senere var det spraymalt russekunst som fikk smake verbale vrede: Dekorasjonen av russebussen «Pøbben» på Bryne, mente Ørjaseter var ren porno som burde fjernes fra det rullende offentlige rom.

«Guttevalper» kalte hun russegruppa i en kommentar i Nettavisen, før kvinnegruppa Ottars politianmeldelse ble henlagt.

Selv statsminister Jonas Gahr Støre var på refse-listen.

Glemt for mange voksne er tilsynelatende mye av det fine russetida også kan være. Ungdommene som er blitt beskyldt for å være generasjon diagnose, for engstelige, for pliktoppfyllende, blir i historien om russen til en grenseoverskridende generasjon uten moral.

Debattene om hva russetiden har vært, er, og bør være, er viktige.

Men med et hederlig unntak av VG, er det få redaksjoner som har gravd grundig for å finne de virkelige vinnerne og taperne i kampen om russens sjel og ikke minst: Hvem som til slutt stikker av med pengene.

I mange år har forretningsmenn med det som fremstår som tvilsom forretningsmoral fått lov til å leke sisten med norsk skole, stort sett uten å bli verken iaktatt eller tatt.

Gjennom sosiale medier-kontoer er ungdommer ned i første klasse i videregående skole blitt lagt til i grupper hvis formål først og fremst er å tjene penger. På russedresser og utstyr.

I «mediekanaler» som ikke følger Vær varsom-plakaten, har promo-kanaler ifølge VG, vist fram programledere som drikker med russen og serverer dem alkohol.

De kommersielle kreftene bak TV-kanalene selger russetøy og utstyr til de samme elevene. Og tjener fett med penger.

For eierne av varemerket Russedress og selskapene Redress, Russeservice og University har russeutstyr og skolegensere vært en gullgruve, med en omsetning på 360 millioner kroner bare i 2023, kunne VG nylig fortelle.

Det skjedde mens den norske skolen skulle være reklamefri.

Det er snart 20 år siden reglene om reklame i norsk skole trådte i kraft i 2007.

Reglene, som er omtalt både i opplæringsloven og privatskoleloven, pålegger skoleeiere, som private stiftelser, kommunene og Agder fylkeskommune, å sørge for at elever ikke utsettes for «reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier.»

Lovverket ble forfattet rett før internett og sosiale medier kom og tok både mediebransjen og norsk ungdom.

De siste årene har videregående skole brukt utallige arbeidstimer på foredrag og holdningskampanjer rettet både mot foreldre og kommende russ.

Jeg var selv nylig kommende russeforelder på foredrag med forebyggende politi og en hjertelege som snakket om alt som kan gå galt i russetiden.

De mektige selskapene som ligger bak, var det få som snakket høyt om.

Sandefjordsmannen Ole Jørgen Smedsrud (36) er mannen bak firmaet Russeservice. 63-åringen har levert russeklær siden 1980. Han fusjonerte ifølge VG i 2014 med gründerne bak kosedressen Onepiece, Henrik Børke Nørstrud (42) og Knut Gresvig (42).

I 2022 hadde de tre russegründerne, ifølge VG, ligningsformuer på til sammen 420 millioner kroner.

Norske skolepolitikere vil låse mobilene inne, og flytte russetiden.

Men hvordan skal vi lovregulere russeselskapene?

Regjeringen har varslet et tilsyn. Det bør komme raskt.

Jonas Gahr Støre, ser du den?