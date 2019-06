Det må være lov å spørre Nye Veier hva de driver med. Spørsmålene må rettes til plan-sjefen, som er sivilingeniør med fagfelt «infrastructure and urban and regional planning».

DEBATT: I et folkemøte ble det opplyst at «høybro» over utkanten av Grimstad sentrum, var den samfunnsmessig beste løsningen for nye E18. Fordi det ville bli godt over en milliard kroner mer lønnsomt enn tunnel under Frivolldalen. Så reiste en tilhører seg.