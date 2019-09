HØY ANDEL : I Agder har vi en høy andel som velger yrkesfaglig utdanning, skriver innsenderne. Her er Sørlandets fagskole, som nå er en del av Dahlske videregående skole i Grimstad. (Foto: )

Debatt: Mesterbrev er like bra som mastergrad

LESERINNLEGG: Regjeringen satser på høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har fått ny fagskolelov som gir økt kvalitet i fagskoleutdanningen, og som vil gi økt status til utdanningen og til studentene. Studentene får viktige rettigheter, som studiepoeng, representasjon i styrende organer og rett til fødselspermisjon. Regjeringen har også bevilget midler til kvalitetsutvikling og til flere studieplasser. De tre siste årene har fagskolene i Grimstad og Kristiansand fått 5,3 millioner i statlige midler og like mye fra fylkeskommunen til utstyr og kompetanseheving. Det har gitt et solid kvalitetsløft som gjør at fagskolestudentene på Sørlandet får oppdatert og god utdanning.