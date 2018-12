Debatt: La foreldreutvalget for funksjons- hemmede barn bestå. Vis mer raushet. ORDFØRER: Tvedestrands-ordfører Jan Dukene. Artikkelforfatteren apellerer til mer raushet og empati. (Foto: ) Debatt: I 2017 ble det etablert et foreldreutvalg for funksjonshemmede barn I kommunen. Foreldreutvalget er et viktig utvalg for foreldre med barn med funksjonshemming. Disse foreldrene er en ressurs for kommunen. 10.12.2018 kl 13:42 (Oppdatert 13:44)



Det er derfor med forundring og sorg at jeg konstaterer at Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre og Bygdelista TTL sine representanter og vår Ordfører Jan Dukene, nå har tatt til orde for at dette foreldreutvalget skal legges ned. Dessverre er deres motstand mot foreldreutvalget ikke overraskende da disse partiene også gikk imot opprettelsen av det i 2017. Hvorfor har jeg aldri skjønt.

På spørsmålet om hvorfor foreldreutvalget skal legges ned, svarer Ordfører Jan Dukene Tvedestrandsposten 11 oktober I år, at utvalget kun har hatt to møter og at møte hyppigheten ikke er tilstrekkelig til at utvalget skal fortsette. Dette er feil! Når jeg undersøker om Ordførerens påstand er riktig, blir virkeligheten en ganske annen. Utvalget har i 2018 hatt 10 møter, de har arbeidet med 30 saker og skapt sosiale treffpunkter for foreldrene. I tillegg er det arrangert temakvelder der det har kommet foredragsholdere om aktuelle tema som blandt annet Bpa /Brukerstyrt personlig assistent.

Til tross for disse «nye» opplysningene, fremmet Varaordfører June Marcussen (V) i Formannskapet den 4 desember at foreldreutvalget skulle fjernes.

Varaordførerens argument er at utvalget kan opprettes på nytt dersom det er behov for dem allikevel. Jeg undres?

Faren ved å slå seg til ro med dette, er at mange ikke vet at det er bestemt at ingen nye utvalg skal opprettes I kommunen som ikke er lovpålagt. Det står I reglementet at nye utvalg kun skal opprettes dersom det foreligger et lovkrav om et slikt organ! Da foreldreutvalget for funksjonshemmede barn IKKE er et lovpålagt organ, vil opprettelsen av dette utvalget på nytt derfor ikke skje!

Foreldreutvalget for funksjonshemmede barn fungerer godt og det belaster ikke kommunens økonomi da ingen av representantene som sitter der krever møtegodtgjørelse. Det burde derfor være helt unødvendig for Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre og Bygdelista TTL sine representanter med Ordfører Jan Dukene i spissen, å lage så mye motstand og trøbbel mot en allerede belastet gruppe.

Jeg oppfordrer derfor Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre og TTL sine representanter og vår ordfører Jan Dukene, om å vise litt mer raushet og empati å heller gå skulder til skulder med foreldreutvalget og deres barn. Tvedestrand kommune sliter med dårlige levekår og skal ha fokus på «tidlig innsats». Det skurrer derfor i mine ører at denne gruppen- igjen- møter motstand. Jeg håper derfor at det ikke vedtas at foreldreutvalget blir lagt ned under det kommende kommunestyremøte.

Anne Killingmo

Pensjonistpartiet