Debatt: Dette skal vi ikke finne oss i – neste gang kan det gjelde deg og meg I kontrollutvalget: Varsleren Ragnar Holvik fikk redegjøre torsdag. (Foto: Synnøve Skeie Fosse) Debatt: Ragnar Holvik fikk sist torsdag, 6. desember, legge frem sin sak for kontrollutvalget i Grimstad. 10.12.2018 kl 10:30 (Oppdatert 10:38)



Under sin orientering i kontrollutvalget gjorde Holvik et hovedpoeng av at han følte seg bondefanget av motparten. Varslingene til Holvik var rettet mot den øverste folkevalgte og administrative ledelsen i kommunen.

Det var ordførerne og rådmennene (2012-17) som var ansvarlig for de ulovlige innkjøpene og dagens rådmanns og ordførers ansvar å rydde opp i dem.

Likevel var det rådmannen, med ordførerens velsignelse, som fikk i oppgave å administrere den videre behandlingen av Holvik. Dette er et klart brudd på habilitetsreglene. De folkevalgte tillot dette, og det var et svik mot Holvik og hans sak.

Holvik fortalte at han likevel gikk til forhandlingsbordet med et åpent sinn. Det var ikke lenge, derimot, før han følte seg rundlurt. For det første overlot setterådmannen, fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus, saken til KS-advokat Winters, en dreven advokat med lang erfaring i varslingsaker. Han kom fra det samme miljøet – KS-advokatene, som den nye rådmannen, og drev etter hvert Holvik fra skanse til skanse. Holvik var blant annet lovet kontradiksjon, noe han ikke fikk. Dette i seg selv taler for en gjenopptakelse.

Holvik var lovet rutinemessig saksbehandling i forhold til politisk gruppebehandlinger, drøftinger og tidsfrister. Disse løftene ble også brutt.

Med velberegnet hug ble saken kjørt i meget høyt tempo inn mot julehøytiden, med stor saksmengde og korte tidsfrister.

Helsekjøpsaken har pågått siden 2012 og involverer to ordførere, andre folkevalgte, fire-fem rådmenn samt tidligere og nåværende kommunalsjefer og enhetsledere. Svært mange i så vel lederskap som vanlig tilsatte er med andre ord ansvarlige for de ulovlige forholdene. Dette gjør hele saken svært vanskelig, ømtålig og uhåndterlig. Likevel er det uforståelig at ingen av varslene til Holvik enda er saksbehandlet.

Ragnar Holvik gjorde det eneste rette. Han varslet om ulovlige innkjøp. Resultatet for ham er flere sykemeldinger, advokatregninger og tap av opprinnelige arbeidsoppgaver. Han har fått føle på kroppen hva det vil si å få ledelse og medarbeidere mot seg. Rådmannen har likevel ikke satt inn noen tiltak mot gjengjeldelsene eller tilbudt noen form for omsorg.

Vi har vært vitne til hvordan Grimstad kommune med tilsynelatende ubegrensede økonomiske midler har kunnet leie inn hjelp fra rådgivere og jurister. Med deres hjelp har kommunen så langt greid å uskadeliggjøre Holvik. Han er for tiden ute i en langvarig sykemelding etter å ha blitt trakassert og utstøtt fra sin siste jobb-plassering.

Habilitet er helt avgjørende i varslingsaker, men når det gis mulighet for en part i saken å anklage, bestille, vurdere, eie og betale, ( anvendt bruk av faktaundersøkelser), er det umulig å overholde habilitetsprinsippet. Dessuten er det slik at bestilleren utøver stor makt bare i egenskap av å være bestiller og betaler. I jakten på nye oppdrag er det lett for aktører å glemme så vel mandat som objektivitet.

Her må det ryddes opp. Holvik må få en ny sjanse. Saken hans må opp på nytt. Ragnar Holviks sak må få en ny, saklig gjennomgang. Et velfungerende lokaldemokrati kan ikke være bekjent av denne saken.

Vi er flere aktører som i forhold til Ragnar Holvik har brukt sitatet: du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Nå er det derimot slik at kommunens behandling av Holvik, dersom vi ikke får en ny gjennomgang av saken, rammer oss alle. Her er det nemlig snakk om brudd på anerkjente, folkerettslige og demokratiske prinsipper. Ragnar Holvik har ikke fått en rettferdig behandling. Det samme gjelder varslerne Helge Moen og Ellen Hauge. Dette skal vi ikke finne oss i - neste gang kan det gjelde deg og meg.

Karl Meidel Johansen