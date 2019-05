Debatt: Det er gitt grønt lys for den største naturrasering i Birkenes siden istida

LESERINNLEGG: 13 områder i Norge er etter «grundige analyser» vurdert som best egnet til utbygging av enorme industriområder i form av vindkraftverk. De 13 områdene er utpekt som de aller best egnede blant opprinnelig 43 områder som ifølge NVE også er grundig analysert. Man kan virkelig undres over denne utvelgelsen, hvem som utførte den og hva slags lokalkunnskap de hadde.