STIMULERE BØNDER : (Foto: )

Debatt: Bøndene er en viktig ressurs for Arendal

LESERINNLEGG: Landbruket er Norges største fastlandsnæring, og er en meget viktig ressurs som vi i Arendal KrF har sterkt fokus på. Som en følge av blant annet klimaendringer og stadig mer ekstremvær er det viktigere enn noen gang å stimulere og legge til rette for et fremtidsrettet landbruk i kommunen vår, for å kunne være mest mulig selvforsynt med mat.