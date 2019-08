EIENDOMSSKATT: Fra 2021 står rådmannen igjen fritt til å foreslå økning i eiendomsskatten dersom omtakseringen blir gjennomført. Jeg har liten tro på at Ap og Robert C Nordli vil stå imot de argumenter som rådmannen vil føre for å øke eiendomsskatten, skriver innsenderen. (Foto: )