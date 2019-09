BEKYMRET : KrFs ønske om å lukke alle møtene i Kontrollutvalget for allmennheten er bekymringsfullt, skriver innsenderen. Ordfører Kjetil Glimsdal er nærmest kamera. (Foto: Anne Gro Ballestad)

Debatt: At KrF så kategorisk avslår å se på behandlingen, taler sitt tydelige språk

LESERINNLEGG: Grimstad kommune har i inneværende periode vært preget av flere tunge saker. Helsekjøpsaken og varslersakene har nok tronet øverst på lista over vanskelige saker. Selv om helsekjøpssaken og varslersakene er satt en form for ett punktum på av det politiske flertallet, så ser vi fortsatt at sakene har politisk sprengkraft inn i dette valget. Slik jeg ser det handler det om hvordan verdiene til kommunen skal forvaltes i praksis.