Tilskuere : Mye interessant på programmet, men dessverre slik at folk flest fortsatt er planlagt som passive tilhørere, mener artikkelforfatteren. Bildet er fra fjorårets Arendalsuke. (Foto: Agderposten)

Debatt – Arendalsuka: Grasrota er fortsatt tiltenkt tilhørerrollen

Jeg har de to siste årene, i leserinnlegg i Agderposten, gitt uttrykk for manglende programposter som tar sikte på å aktivisere «folk flest» – slik at grasrota ikke bare blir tilhørere/publikum/kulisser til det som skjer.