PUSHER SEG : Norman Ugland er ikke den som setter seg til og grubler over livets krumspring. Til venstre for terrassen ses muren han har gravd ut til med håndkraft og bygget denne sommeren. (Foto: )

Norman ble reddet tilbake til livet to ganger

Hell i uhell, heter det. Tilfeldighetene ville at sprekingen Norman Ugland fikk et hjertestans midt under Terrengkarusellen. Og der kom hjelpen bokstavelig talt løpende. Men dramaet var ikke over.