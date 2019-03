Kronikk: Ungdommene er ikke godt nok rustet til å tenke så kritisk som fremtiden vil kreve av dem

Hørte et innslag på Dagsrevyen 05.03: – Ungdom bør få bedre opplæring i hvilke nyhetskilder man kan stole på. Lokalpolitiker vil ha «Fake news» som eget fag.

Dette handler om kildekritikk. Opplæringsloven understreker at skolen skal fremme vitenskapelig tenkemåte og læreplanverket presiserer at man skal «utvikle kritisk skjønn og dømmekraft». At elevene ikke er flinke nok til å lese tekster med kritiske øyne er ekte nok. Derfor synes vi som jobber i skolen det er bra at dømmekraft og kildekritikk får økt fokus og vil bli innført som sentrale temaer i alle fag når nye læreplaner tas i bruk neste høst. Dermed trengs vel strengt talt ikke et eget fag, for å ivareta denne delen av opplæringa?

Tidligere nyhetssjef i Klassekampen, Mimir Kristjansson, kommenterte saken og sa vi kan risikere at det blir et indoktrineringsfag, hvor skolen skal fortelle hva som er sant eller ikke. Det kan lett lede oss inn på et farlig blindspor. Men skal ikke elevene lenger stole på det de lærer på skolen, da? Jo, men læring er basert på tillit. Læreren har definisjonsmakt og den må utøves med omhu. Vi skal ikke ensrette ungdommenes holdninger og oppfatninger ved systematisk påvirkning. Tvert imot, vi skal dyrke meningsmangfoldet og respekten for det.

Dagens nyhets-/medieverden er mangfoldig og interaksjonen med mottaker arter seg på ulikt og merkelig vis. På den ene sida har vi nyheter som er diktet opp for å skade en motstander eller ramme en målgruppe man misliker. Den typen nyheter bør en være på vakt mot, den dreper den saklige debatten, og er ikke alltid lett å avsløre. På den andre sida har vi kritiske, men saklige nyheter som ikke passer inn i ens bilde, som er ubehagelige og truer ens agenda eller posisjon. Disse vil en glatt avfeie og stemple som falske. Og ens meningsfeller vil nikke og følge etter.

Behovet for undervisning om nyhetsjournalistikk er stort.