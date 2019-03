Kronikk: De lister seg så stilt på tå ...

LØRDAGSKRONIKKEN I vår tid er det lett å kjenne seg maktesløse, og uten å være konspiratorisk eller urimelig kritisk tror jeg det har sammenheng med at penger og makt samles på stadig færre hender, beslutninger underlegges store internasjonale organisasjoner og selskaper, verden globaliseres med profitt som underliggende drivkraft. Det er vanskelig å forstå hva drivkreftene er og hvordan delikatesser fram. Bare forkortelsene på de organisasjonene som er med på å styre økonomien i verden er vanskelige: WTO, IMF, TISA, TTIP, EU, EØS, ESA ... alle griper de forpliktende direkte inn i hverdagen, helt ned i gata vår, bekkene i skauen, havets dyp, vindens sus, bergets metaller, arbeidsfolks rettigheter. Veier, fossefall, drikkevann, fiskeriressurser, vindkraft og gruver og million-gamle fossile lagre blir butikk, og i ly av mørket forsvinner profitt ut av landet. Bak kontordørene til noen få formuleres lover, forordninger, direktiver og transaksjoner. Noen er bra, men noen er katastrofale og irreversible for folk og miljø. Mest nærliggende er det å se på EØS-avtalen, («Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde») som Stortingsflertallet underskrev i 1992. Grunnprinsippet i avtalen er tidens rådende økonomiske retning; markedsliberalismen. Med fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester over landegrensene skal store selskapers interesser favoriseres på bekostning av folkestyre og arbeiderrettigheter.

EØS er blitt langt mer omseggripende enn det folk ble forespeilet av stortingsflertallet for tjuefem år siden. Organisasjonen får stadig flere fangarmer som når stadig lenger. Men det er ikke bare denne avtalen som truer norske verdier. En annen, mer snikende frihandelsavtale med rettslige diktater er TTIP (transatlantisk handels – og investeringspartnerskap.) Avtalens mål er økonomisk og organisatorisk makt til multinasjonale selskaper som får tildelt en rettslig status. Den vil kunne gjøre dem i stand til å omgå nasjonale reguleringer i forhold til velferdsrettigheter, sikkerhet og grønn politikk. Dersom et land vil styre disse selskapene, vil en overnasjonal voldgiftsdomstol kunne dømme den enkelte stat til å utbetale milliardstore kompensasjoner til de berørte selskaper. I ly av å påberope seg «fri konkurranse» utvikler verdens økonomi seg i rekordfart mot det motsatte; monopoler og økonomisk konsentrasjon. Verdens åtte rikeste menn eier i dag like mye som den fattigste halvparten av verden.

I Norge eier de ti prosent rikeste over halvparten av landets formuer. De rike blir stadig rikere også her i landet. Det er ikke bare et spørsmål om urettferdighet, men også om at beslutninger med stadig større konsekvenser blir tatt med begrenset offentlig debatt av et styrtrikt fåmannsvelde, oligarki. De forvalter stadig større andel av de verdiene arbeidsfolk skaper og naturen vår kaster av seg. Så iverksettes vedtakene, og i lukkede styrerom er natur og folk underordnet aksjonærenes primære krav; profitt. Det var Willoch (H) og Stoltenberg (AP) som for alvor begynte å liste seg på tokt på en moderne måte. Oppildnet av internasjonale økonomiske trender (Thatcher, Bush, Blair, murens fall) åpnet de opp for arvesølvet og gjorde deler av statlig sektor om til aksjeselskaper og foretak. Kraftsektoren ble gjort til marked i 1991 som en av de første i Europa. Sykehussektoren ble gjort til statlig foretak i 2001, og i dag styres den etter markedsprinsipper, og driften er i stor grad fristilt fra folkevalgte organer med skyhøye lederlønninger. Det er mange eksempler. Noen av selskapene som AP har solgt ned eller ut de siste tiåra er: Kreditkassen, NORSAS, norsk Medisinaltepot, Statens skogplantesenter, Telenor, Statoil, Kommunalbanken, DnB, Bane Tele, Hydro, Statoil/Hydro.

Noen av selskapene de borgerlige har solgt ned eller ut er: DnB NOR, Telenor, Statoil, Cermaq, Entra, SAS ... En oversikt viser at de er «like gode,» Ap litt flere salg, H litt mer verdifulle. Ingen av dem har stengt døra eller vinduet. Og regjeringa har mer på beddingen: 8 selskaper skal selges ned sier Regjeringserklæringen; Ambita AS (tidligere Norsk Eiendomsinformasjon AS) Baneservice AS, Cermaq AS, Entra Holding AS, Flytoget AS, Mesta AS, SAS AS, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS. Det er staten, som har 8–9000 mrd. på bok som selger! Og; Selv 200 år gamle Oslo Børs er snart solgt til verdens nest største aksjemarked Nasdaq.