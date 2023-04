Seilte fra mareritt i Mexico til bankkrakk i Arendal

19. mars 1883 ble seilskuta «Circassia» satt i arrest i Minatitlian i Mexico. Skipets kaptein ble anklaget for å ha lastet stjålet tømmer. Arrestasjonen skulle bli starten på et flere år langt mareritt for skipets kaptein og mannskap. Det skulle også få store økonomiske konsekvenser. Skipets reder var nemlig Axel Herlofson, banksjefen som i 1886 skulle få en hovedrolle i det store bankkrakket i Arendal.