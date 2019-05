ETTERTENKSOM : Lars T. Ugland har for lengst lagt bak seg de tunge årene og konfliktene med faren. - Det er ingenting å tilgi. Han valgte kona framfor sønnen. Det er alt. Sier Ugland. (Foto: Synnøve Skeie Fosse)

Fram til han var 50 var han arving til et av landets største rederier. Så gjorde faren ham arveløs

– I dag kan jeg med hånden på hjertet si at jeg er glad for at det gikk som det gikk, sier Lars T. Ugland. Søndag fyller han 70.