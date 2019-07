Da mestertyven herjet de sørlandske bygder

Mestertyven Ole Pedersen Høiland er fremdeles en sagnomsust skikkelse, enda det er over to hundre år siden han fikk sin første dom og foretok sin første rømning. Her kan du lese om en av kriminalhistoriens mest fengslede skikkelser, hvis dristighet satte ham i stand til å plyndre selveste Norges Bank. Det sies også at mestertyven gravde ned utbyttet, så det har vært lett etter denne skatten over hele Sørlandet helt opp til dags dato.