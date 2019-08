NÅR KOMMER BUSSEN?: Her står et godt knippe molendinger og holtinger på holdeplassen i Brekka, der det tidligere gikk 17 busser i døgnet. Men nå må de kikke lenge før de ser noen buss, og står skulder ved skulder i kampen for å få busstilbudet tilbake. (Foto: Elisabeth Grosvold)