Tom Isak Sandnesaunet-dobbel for Øyestad

Tom Isak Sandnesaunet ledet an med to av målene i 4-2-seieren over Gimletroll i G13 2. divisjon, Avdeling 5 - Høst. Før kampen mot Øyestad hadde Gimletroll tatt poeng i alle seriekampene denne sesongen.