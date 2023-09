Sebastian Hauge Finstad sikret Hisøy-seier på overtid

Sebastian Hauge Finstad sto for den avgjørende scoringen for Hisøy i 2-1-seieren over Lillesand på Lillesand kunstgress treningsbane B i G19 3. divisjon, Avdeling 2 - Høst. Før kampen mot Hisøy hadde Lillesand tatt poeng i alle seriekampene denne sesongen.