Målene rant inn for Kvamme

Hisøy 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 3-2 i 6. divisjon, Agder - Avdeling 3 i fotball for menn. Aleksander Åsen Kvamme scoret alle målene for Hisøy 2. Vegårshei har gått poengløse av banen i alle kampene sine hittil i år.