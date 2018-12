To nye artister klare for Skral Til Skral: Amerikansk rap-sensasjon kommer til Skral Festival i Grimstad. Det samme gjør det norske stortalentet Boy Pablo (Foto: Pressefoto) Amerikansk rap-sensasjon kommer til Skral Festival i Grimstad. Det samme gjør det norske stortalentet Boy Pablo. 19.12.2018 kl 16:33 (Oppdatert 17:07)

Jørund Flaa

Med over 600 millioner strømminger av låten «Lucid Dreams» kan man trygt kalle Juice WRLD en av verdens største rap-stjerner for øyeblikket.

Han får følge av det norske stortalentet Boy Pablo, som mange har pekt ut som det neste, store internasjonale navnet fra Norge.

– I fjor var vi heldige som hadde Post Malone på plakaten, like før han ble verdens største rapper. Nå er det ting som tyder på at Juice WRLD vil bli den neste store. Det er veldig gøy at han vil komme til Norge og Sørlandet, sier booking-ansvarlig og daglig leder i Skral, Toffen Gunnufsen.

20 år gamle Juice WRLD slo gjennom med låten «All Girls Are the Same» i april 2018. Senere fulgte hits som «Lucid Dreams» og albumet Goodbye & Good Riddance.

På nærmest rekordtid var Jarad Higgins fra Chicago på alles lepper. Nå er han klar for Skral i Grimstad.

Det samme er pop-kometen Boy Pablo fra Bergen.