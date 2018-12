- To av USAs heteste rappere kommer Klare for Skral: (Foto: Pressefoto) Skral melder at rapperne Young Thug og Sheck Wes kommer til neste sommers festival i Grimstad. 13.12.2018 kl 13:24 (Oppdatert 13:25)



– Vi har jobbet lenge med å få tak i Young Thug og Sheck Wes, og er veldig glade for å kunne gi publikum disse navnene i julegave. Begge to er på vei mot stjernene og har allerede store fanskarer i Norge, sier bookingansvarlig og daglig leder i Skral, Toffen Gunnufsen, i en pressemelding.

Både Young Thug og Sheck Wes er blant de mest omtalte og spilte rapperne i USA for øyeblikket, og alle har opplevd stor suksess i året som har gått.

Young Thug

Atlanta-rapperen, moteikonet og eksentrikeren Young Thug slo igjennom med mikstapen 1017 Thug på selskapet til Gucci Mane i 2013, og ble raskt en mye omtalt og spilt artist.

- Han har gitt ut en lang serie mikstaper, og toppet Billboard-listene med låten «Havana» med Camila Cabello i 2017. Jeffery Lamar Williams har dessuten samarbeidet med store rappere som Kanye West, Snoop Dogg og Travis Scott, opplyser festivalen i pressemeldingen.

I fjor høst slapp han mikstapen Super Slimey i tospann med Future, og gikk inn på en andreplass på Billboard-listen.

Sheck Wes

Sheck Wes kommer fra Harlem i New York, men ble tvunget til å flytte til Senegal etter å ha droppet ut av en viktig basketballkamp for å gå modell for Kanye Wests klesmerke Yeezy.

- I Senegal fant han meningen med livet, og da han kom hjem til USA ble han signert på Wests selskap G.O.O.D Music. I oktober slapp han debutalbumet Mudboy til strålende kritikker, heter det i pressemeldingen.

Singelen «Mo Bamba» gikk inn på en sjetteplass på Billboard-lista og er spilt en kvart milliard ganger på Spotify.

Fra før av er Dagny (NO) og Sushi x Kobe (NO) bekreftet til festivalen i Grimstad til sommeren.