«Supergruppe» til Hove Music Festival TIL HOVE: LÖV består av Øystein Skar, Marte Eberson og Martin Halla.

LÖV er kombinasjonen av to Highasakite-medlemmer og én the Voice-vinner. Bandet kommer til Hove i juni. 10.04.2019 kl 13:16 (Oppdatert 13:42)

Nå er de bekreftet klare for Arendal og Hove Music Festival.

LÖV består av keyboardistene Øystein Skar og Marte Eberson – begge med Highasakite-bakgrunn – og Martin Halla, vinner av The Voice Norge fra 2012.

– Jeg har vært en stor fan av både Martin Halla og Highasakite lenge. De har et utrolig fengende lydbilde, og med Martin Halla har de også en vokalist som virkelig har gjort seg bemerket. Dette er en spennende booking som treffer godt med det vi ønsker å skape på nye Hove Music Festival, sier festivalsjef Marius Amundsen i en pressemelding.

Innen Hove-opptredenen i juni, ventes en ny plateutgivelse fra LÖV i vår.

– Jeg gleder meg stort til å høre hva som kommer, og det er lite som gleder en festivalsjef mer enn å presentere nye og aktuelle band. Dette kommer til å bli magisk, kommenterer Amundsen.

Hvordan LÖV fant sammen i 2018? Vi sakser fra pressemeldingen:

«Halla beviste gjennom hele sesongen av The Voice at han har en spesielt særegen stemme, og med sine soloutgivelser viste han også et stort låtskrivertalent. Eberson og Skar har samarbeidet tett i flere ulike prosjekter siden studietiden på Griegakademiet, så når telefonen ringte var ikke Martin vanskelig å overtale.»