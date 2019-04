Sparker i gang stor europaturné hjemme i Lillesand Europaturné: Lillesander Heidi Solheim og rockebandet Pristine sparker i gang europaturnéen hjemme i Lillesand 30. april. (Foto: Elisabeth Brun) ROAD BACK TO RUIN - TURNÉ: Slik ser turnélista ut for Pristine den kommende måneden: 30.04 Lillesand, eTeateret

03.05 Biberach, Abdera

04.05 Dornbirn, Spielboden

05.05 Tuttlingen, Stadthalle

08.05 Chiemgau, Bluesclub

09.05 Augsburg, Spectrum

10.05 Aschaffenburg, Colos Saal

11.05 Bensheim, Musiktheater Rex

13.05 Berlin, Musik & Frieden**

14.05 Kiel, Orange Club

15.05 Hamburg, Knust

17.05 Oldenburg, Cadillac

18.05 Bückeburg, Schraubbar

19.05 Frankfurt/M., Nachtleben

20.05 München, Backstage

21.05 Köln, Yard Club + Ni Sala

23.05 Oberhausen, Zentrum Altenberg

24.05 Lichtenfels, Paunchy Cats

25.05 Osnabrück, Westwerk

26.05 Helmond, Cacaofabriek

Rockebandet Pristine med lillesander Heidi Solheim i spissen sparker igang europaturnéen i Lillesand. 24.04.2019 kl 18:21 (Oppdatert 19:27)

- Siden vi aldri har spilt på Sørlandet før, skal vi virkelig gjøre vårt for å gi publikum en herlig opplevelse, sier Solheim til Agderposten.

Tirsdag 30. april inviterer hun og resten av rockerne i Pristine til en helaften på eTeateret i Lillesand. Konserten blir den første etter at bandet ga ut albumet «Road Back To Ruin» tidligere denne måneden.

USA-suksess

Fra før har Pristine gitt ut fire fullengdere: Detoxing (2011), No Regret (2013), Reboot (2016) og Ninja (2017).

Bandet har spilt en rekke konserter over hele Europa, og samtidig gjort flere store opptredener i USA.

I 2012 deltok de i The International Blues Challenge i Memphis, USA. Her ble de en ubestridt publikumsfavoritt og fikk raskt kallenavnet «The Arctic Blues Band».

Bandet kom som første norske band i historien til semifinalen i konkurransen.

Flyttet til Lillesand

Heidi Solheim, som opprinnelig er fra indre Troms, flyttet til Lillesand for snart tre år siden. Her har hun kjøpt hus og slått rot, men aldri før spilt konsert med rockeprosjektet Pristine.

Det er Solheim som er frontfigur og låtskriver i bandet. Når hun først skal spille i sin nye hjemby, spares det ikke på kruttet.

- Dette blir kjempetøft! Vi skal rett og slett gjøre om ærverdige eTeateret til en rockebule, i ekte Chicago-style, sier hun til Agderposten.

Store i Tyskland

Stilmessig beveger Pristine seg mellom tradisjonell blues, funk, sørstatsrock og amerikansk 70-talls-rock.

Deres særegne rock har fått stor oppmerksomhet utlandet, spesielt i Tyskland.

Albumet som ble sluppet 19. april har allerede mottatt strålende kritikker fra flere store, tyske magasiner. Blant annet Darkstars Magazin, som gir albumet 9 av 10 stjerner.

«Pristine is sending us on a journey back to the classic days of rock, and it's one that makes for a pleasant journey. Heidi is a star of a vocalist», heter det i en annen anmeldelse.

Pristine har de senere årene ikke spilt så mye i Norge fordi etterspørselen i Europa har vært såpass stor.

Én måneds turné

- Det blir rett og slett spørsmål om tid og plass i kalenderen, sier Solheim.

Etter konserten i eTeateret i Lillesand om halvannen uke går turen igjen ned til kontinentet. Her venter én måneds turné i Tyskland og Østerrike.

- Turnélivet er helt fantastisk og vi er evig takknemlige for å få sjansen til og reise rundt såpass mye som vi gjør! Vi kunne aldri ha gjort dette uten vår fantastiske fanskare, sier Solheim.