Slik blir de blå dagene i Arendal

Arendal bluesklubb varmer opp til sine tiende blå dager med presentasjon av de fire blå bandene. 04.07.2019 kl 10:44 (Oppdatert 10:44)

Arrangementet er etter hvert blitt et fast sommerinnslag i Arendal som trekker folk fra områder utenom Arendal, til arrangørens store glede.

Musikerne som opptrer i år er mer eller mindre lokale krefter, men med vidtrekkende erfaring.

Fra smelteverket

Nitriden Bad Boys er de fem mennene som får åpne festen. De kommer fra forskjellige band og slo seg sammen for to år siden og spiller alt fra Creedence Clearwater Revival til Bob Marley og The Beatles.

«Real workin class rock’n roll» kaller Arendal blues klubb det.

Dagen etter er det klart for Arendal Blues Band, der musikere fra forskjellige landsdeler har slått seg sammen til et band som har holdt sammen siden 2005. De er ifølge pressemeldingen fra Blå Dager kjent for å gi publikum en reise i blues og soulens verden, samt at de har tatt inn rock ’n’ roll for å glede de danseglade.

Overraskelsen

I 1993 startet Square One å spille blues og rock med røtter fra 1960-tallet og fremover.

Publikum skal stadig få noe nytt, mener musikerne, som ønsker å tilby en «unik musikalsk opplevelse uten for mye forutsigbarhet».

Bandet har turnert i hele landet i to omganger og har både Quartfestivalen, Notodden Bluesfestival og Smuget på samvittigheten.

Fra New York til Sørlandet

De blå dagene avsluttes på Barique lørdag 27. juli med CincoSantos, som kom sammen etter at vokalist Christian Espegren kom tilbake til Norge etter 10 år som fotograf i «The big apple».

De kalles et varmt rockeband med klare relasjoner til Madrugada og Pearl Jam og har et «skittent og deilig» lydbilde, ifølge arrangøren. De slapp sitt første album i 2014, og jobber for tiden med plate nummer to.

De fem musikerne fra Grimstad og Kristiansand har stort sett jobbet med musikk i hele sitt myndige liv og er kjent fra band som The Java Junkies, Greenhouse og Evergreen.

