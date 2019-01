Kygo-venn fra Australia til Skral TIL SKRAl: Den australske singer/songwriteren Matt Corby. TIL SKRAl: Den australske singer/songwriteren Matt Corby. annonse Den australske Kygo-vennen Matt Corby er klar for Grimstad-festivalen. 16.01.2019 kl 15:26 (Oppdatert 15:27)

Onsdag ble det klart at den populære, australske singer/songwriter-en Matt Corby kommer til Skral onsdag. 10. juli.

Corby har gitt ut rekke prisvinnende og storselgende album og EP-er, og ble dessuten verdenskjent for sitt samarbeid med norske Kygo på låten «Serious».

– Corby bringer det australske sollyset til Skral med sin stemningsfulle og ektefølte musikk. Han har en fantastisk soulstemme som kommer til å klinge over hele Sørlandet denne kvelden, sier booking-ansvarlig i Skral, Toffen Gunnufsen.

Startet i Idol

Corby var Idol-deltager i Australia i 2007, bare 16 år gammel. Han har senere kalt deltagelsen for «et stort, forbanna feilskjær», og det skulle gå fire år før verden virkelig fikk øyene opp for den sanne Matt Corby.

EP-en Into the Flame solgte til seks ganger platina i hjemlandet, og la verden for hans føtter. I fjor høst kom album nummer to, Rainbow Valley, et mesterlig soulalbum der Corby spiller alle instrumentene selv og som mottok stående applaus blant presse og publikum.

Skral Festival 2019 går av stabelen 9. og 10. juli på friområdet Groos like ved Grimstad sentrum. og har blant annet navn som Young Thug, Juice WRLD og Troye Sivan på plakaten.

Også følgende artister kommer til festivalen: Young Thug (US), Juice WRLD (US), Sheck Wes (US), Troye Sivan (AUS), Dagny (NO), Boy Pablo (NO), Martin Solveig (FR) og Sushi x Kobe (NO) klare. Flere artister slippes snart, melder arrangørene i en pressemelding.