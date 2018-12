Nå blir det disco på Sam Eydes plass ARENDALSFEST: Det blir Boney M.-minner med Liz Michell på Sam Eydes plass neste sommer. (Foto: ) Du husker kanskje låter som «Brown Girl in the Ring», «Daddy Cool» og «By the River of Babylon»? Det blir garantert perler fra pophistorien under neste års Canal Street. 12.12.2018 kl 12:57 (Oppdatert 13:21)

– Fredag 26. juli blir det fest på Sam Eydes plass, skriver festivalsjef Mats Aronsen i en pressemelding.

Han har invitert deler av party- og diskobandet Boney M. til Canal Street.

– Boney M. er ikke bare the disco cult band fra 1970- og 80-tallet, men er fortsatt levende legender fra hele disco-æraen, heter det i pressemeldingen.

Dominerte

De ble opprinnelig dannet av den tyske singer/songwriter og produsent Frank Farian (som også sto bak Milli Vanilli). Boney M. var et av de diskopop-bandene som virkelig dominerte de europeiske hitlistene sent på 70-tallet og tidlig 80-tall med en haug med hits som fortsatt er velkjente og populære blant unge og gamle. Bant annet solgte den ovennevnte megahitene og flere andre til gull i mange europeiske land, deriblant England.

I England er de faktisk blant de mestselgende noensinne.

150 mill. solgte plater

Gruppen var opprinnelig basert i Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaicanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maizie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell fra Aruba. Farian formet denne kvartetten i en reindyrket dancepop-stil og tok verden med storm på kort tid. Med over 150 millioner solgte plater over hele verden er de sammen med ABBA den mest kjente gruppa fra 1970-tallet og tidlig 1980-tall. Gruppas historie med pophits er voldsom: De hadde hele åtte nummer 1–hits i mange europeiske land.

– Fortsatt er gruppa en fenomenal live-act rundt på konsert- og festivalscener i hele verden, dog i to forskjellige versjoner: den ene frontet av Liz Mitchell (som er den som kommer til Canal Street), og den andre frontet av Maize Williams. Liz Mitchell er den eneste vokalisten som sang på plateinnspillingene og som i årene etter oppløsningen av bandet sent på 80-tallet ble «godkjent» av produsent Farian. De har fortsatt et samarbeid om sanger og turneer. Maize Williams sang bare på liveopptredener med Boney M. Vi har virkelig grunn til å glede oss til denne opplevelsen, skriver Mats Aronsen i pressemeldingen.

