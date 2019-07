Magisk aften ved Vanntårnet FOLKSOMT: Aften ved Vanntårnet. (Foto: ) GAMLE SVISKER: Aften ved Vanntårnet. (Foto: ) annonse

Onsdag kveld ble nærmest magisk på Vanntårnet ved jernbanesporet på Simonstad. 11.07.2019 kl 20:25 (Oppdatert 20:33)

INNSENDT

Nærmere 400 publikummere storkoste seg i sommervarmen. Etter at «Ronny», alias Reidar Simonsen, hadde avsluttet sitt standupshow, entret G. Thomas, Steff Nevers og resten av bandet scenen.

De tok publikum med storm. Bortsett fra med det lokale sangkoret, så har aldri allsangen runget høyere på Simonstad enn denne kvelden.

Gamle svisker av Jim Reeves, Mearl Haggard, Charlie Pride osv. runget mellom jernbanevognene og gikk rett hjem hos et entusiastisk publikum. Til og med to svaler, som har bygget sitt rede på scenen, sang med da «Green, green grass of home» ble framført. Dugnadsgjengen i Vanntårnets venner og Simonstad Sangkor gjør disse kveldene mulig å få til.

Og Arendalsbanens Venner som tøffer inn på perrongen med 100 mer eller mindre «køntrifrelste» publikummere i veterantoget.