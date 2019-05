«Klubben» feirer ti år med fest på Teaterplassen Fest: Bildet av festen i parken er laget Anne Betzy Engestøl. (Foto: ) annonse

Social Club i Arendal har gjennom ti år hatt som mål å samle musikkmiljøet og gi folk en scene å vise seg fram på. 28.05.2019



– Målet har også vært å medvirke til nye og spennende konstellasjoner av musikere, jamsessions og prosjekter, og å stadig høre ny musikk, nye låter og nye musikere, sier primus motor Mats Aronsen. Gjennom de ti årene har klubben hatt arrangement en fredag i måneden i ti av årets måneder - og alltid åpnet med allsang: «All You Need Is Love».

– På ti år har det faktisk blitt 100 arrangementer og til sammen har over 200 ulike musikere/artister spilt på klubben i disse årene. Noen bare en gang, andre mange ganger, noen også nesten hver gang. Alle har spilt gratis. Over 2000 sanger er sunget og spilt, forteller Aronsen i en pressemelding.

10-årsjubileet markeres med stor festaften på Teaterplassen med husbandet og en rekke andre musikere fra kl 18.