Kammermusikkfesten er i gang: – Vi går aldri konk, det kan jeg love KØ: Det var kø før barnekonserten som åpnet kammermusikkfesten tirsdag. (Foto: Inger Stavelin) annonse

Mens Hove Music Festival gikk konk med en gjeld på 8 millioner, har den internasjonalt anerkjente Risør Kammermusikkfest «bare» 6,3 millioner i total omsetning – og penger i banken. 25.06.2019 kl 12:08 (Oppdatert 12:31)

Inger Stavelin

Tlf: 916 48 412

– Økonomien i Risør Kammermusikkfest er solid. Vi går aldri konkurs, det kan jeg love deg, sier styreleder Ragnhild Plesner i kammermusikkfestivalen.

Regnskapet for 2018 er levert til Brønnøysundregistrene, og viser at omsetningen økte fra 5,7 millioner i 2017 til 6,3 millioner i 2018. Det lille underskuddet (årsresultatet) på 65.000 kroner i 2017 ble redusert til minus 2.400 kr i fjor.

BILDESERIE: Se bildene fra kammermusikkfesten

1 av 6 millioner er billetter

Ved årsskiftet hadde festivalen 2,2 millioner i banken, og egenkapitalen var på 1,9 millioner kroner.

Noe av det som gjør Risør Kammermusikkfest så solid økonomisk, er at billettinntektene bare utgjør 1 av de 6 millionene i inntekter. De andre kommer fra private og offentlige sponsorer, givere og kunder.

Inntektene

Her er de som står oppført i regnskapet med konkrete summer:

Kulturdepartementet: 1,8 mill. kr

Risør kommune: 680.000 kr

Aust-Agder fylkeskommune: 650.000 kr

Gaveforsterkning: 238.750 kr

NRK Radio: 10.000 kr (betalt for overføring av én konsert)

Fure-stiftelsen: 200.000 kr

Norsk Kulturfond: 60.000 kr

Andre tilskudd ungdomsprosjekt: 55.000 kr

Andre driftsinntekter: 40.000 kr

Merverdiavgiftskompensasjon: 302.271 kr

Medlemskontingent fra venneforeningen: 56.650 kr

Salg av T-skjorter og andre effekter ga 21.000 i inntekter.

Mer billettinntekter i fjor

Festivalen solgte for øvrig for over 100.000 kroner mer i billetter i 2018 enn 2017 – året festivalen en stund hadde erklærte seg i pausemodus, og daværende kunstnerisk ansvarlig Lars Anders Tomter tok med seg alle de bookede artistene til Sandefjord og lagde festival der. Men pausen i Risør ble avblåst, og både i 2017 og 2018 ble de to kammermusikkfestivalene arrangert samtidig. I 2016 tok Risør Kammermusikkfest inn 400.000 kroner mer på billettsalg enn i 2018, men da gikk festivalen med over 660.000 kroner i underskudd, viser 2016-regnskapet.

Mer enn én konsert

– Hvorfor utgjør billettinntektene bare under 20 prosent av inntektene til festivalen?

– Fordi vi ikke vil ha for høye billettpriser. Det var en viktig del av ideen til Bernt Lauritz Larsen som startet festivalen for nesten 30 år siden: Folk skulle ha råd til å gå på flere konserter, sier hun.

I år koster åpningskonserten fra 150 til 325 kroner for én vanlig voksenbillett, og Stangholmenkonserten 350 kroner.

Festivalledelsen jobber med å få opp billettsalget ytterligere. Blant annet har de etter 2016 laget en bredere festival, med mer musikk og aktivitet for barn og unge, flere kunstarter, flere sjangre og mer moro enn det de fleste tenker på med klassisk kammermusikk. Særlig har kveldsarrangementene i Hødnebøs lokaler i Buvika vært både annerledes og billigere enn kirkekonsertene, og det har trukket mange folk. I år koster ordinære billetter der 250 kroner.

Sponsorene ble med

Styrelederen forteller at alle de gamle sponsorene ble med videre etter bruddet med Lars Anders Tomter.

– Jeg opplever at de har tillit til oss. Og vi tar godt vare på dem. I år får de blant annet et todagers kokkekurs i tillegg til gratisbilletter, sier hun.

Ifølge årsberetningen kom 5.747 publikummere i 2018. 4.387 av dem hadde billetter det var betalt for.

Festivalen hadde 26 solister, 18 menn og 8 kvinner, og 6 ensembler.

Det ble utbetalt 1,1 millioner i honorarer i fjor, pluss reise- og oppholdskostnader på til sammen 1,3 millioner.

Honorarer

– Får rock- og popmusikere så himla mye mer betalt enn klassiske musikere? Når Hove Music Festival hadde brukt over 8 millioner før festivalen, visstnok hovedsakelig på musikere, og dere har en total omsetning på 6?

– Klassiske musikere kan ikke på noen måte sammenlignes med de mest vellykkede popmusikerne, nei. Du ville ledd hvis du hadde hørt hva honorarene var, sier Ragnhild Plesner.

Annerledes uke

Når Risør Kammermusikkfest likevel greier å hanke inn musikere i verdensklasse, skyldes det ifølge styrelederen flere ting:

– Festivalen har høy prestisje og er godt kjent, også blant internasjonale musikere. De reiser mye, både landet rundt og verden rundt, og er mye alene. Her er de en hel uke sammen med andre musikere, spiller sammen og treffer nye kolleger. De oppfatter denne uka som morsom, annerledes og inspirerende. Og de får veldig god mat her, sier Ragnhild Plesner.

Tre fast ansatte

I regnskapet ser vi at daglig leder Eirik Raude fikk 456.500 kr i lønn i 2018. Administrasjonen består av tre personer i til sammen 1,75 stillinger. De andre to er Maren Jørstad og Harald Lien Gundersen. Det hyres inn rundt 75 i administrativ stab rett før og under festivalen, mange av dem på frivillig basis.

Ragnhild Plesner og de andre styremedlemmene fikk ingen penger for jobben.

– Risør Kammermusikkfest har alltid vært preget av god økonomistyring. Vi tar ikke økonomiske sjanser. Vi har en god egenkapital og alltid penger i banken, slik at vi kan komme ut av knipe om noe skulle oppstå, sier Ragnhild Plesner.

inger.stavelin@agderposten.no