Nærmere 7500 personer satt i salen da Furuseth hadde invitert til bryllup i Oslo Spektrum. Den utkårede brudgom var Tommy Johansen (49) fra Sandefjord.

– Og hadde det ikke vært for det idiotiske påfunnet, så hadde jeg aldri møtt Tommy. Lenge leve idiotien. Og kjærligheten. Og tusen takk for kjærlighetsdugnaden, ALLE SAMMEN, skrev Else Kåss Furuseth på Instagram lørdag kveld etter vielsen.

Hilsenene fra fans og venner strømmer inn. På forhånd skrev mange at de følte seg snytt fordi vielsen ikke skulle sendes på TV, men søndag var det bare hjerter å se.

Komikeren og programlederen har vært singel i flere år og bestemte seg for å bli gift før hun hadde funnet en kjæreste. Det skulle skje i april, og TV-seerne ble grundig oppdatert gjennom vinteren. Men da kvelden kom, var seerne ikke invitert. De har grunn til å føle seg lurt av bruden, mener Aftenpostens kulturkommentator Ingrid Åbergsjord.

– Else Kåss Furuseth vant hjertet til kokken Tommy – og hele Oslo Spektrum. Men TV-seerne ble snytt for det rørende øyeblikket. De ble rett og slett dumpet, skriver hun.

En lang rekke kjendiser fikk derimot overvære det ikke juridisk bindende bryllupet, blant dem Anniken Huitfeldt, nylig utnevnt til Norges ambassadør i USA.