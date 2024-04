FRA ARENDAL: Kitty Theobald Gjerland (17) spiller piano. Foto: Innsendt

Ung klassisk 2024 setter sitt preg på Arendal denne helgen.

Arendal musikkråd har publisert følgende på Sideblikks nettside der du også finner mer om det hele:

Barn og unge fra Agder som brenner for klassisk musikk, ser fram til å vise seg fram for publikum. Det blir konserter der både talenter fra Agder-regionen og profesjonelle musikere skal på scenen.

Kammerkonserter, skolekonserter og finalen i Ung klassisk talent står på programmet disse dagene.

Astronominerd

I samarbeid med Musikkens Venner Arendal får vi matinékonsert lørdag med pianisten Erik Haugan Aasland som vil vise svært forskjellige blikk på hvordan klassisk musikk har blitt inspirert av månen – fra Beethoven, via Debussy, til den ukjente komponisten Abel Decaux, og ikke minst urfremføring av en samling små klaverstykker av Mark Rayen Candasamy. Som astronominerd vil Erik også fortelle litt om månen og andre planeter.

På programmet står blant annet Beethovens «Måneskinnssonate» og Debussys «Clair de lune».

FRA GRIMSTAD: Eva Nuo Jiao er 10 år og spiller fiolin. Foto: Innsendt

Grand finale

Festivalen avsluttes lørdag 27. april med finalen i Ung klassisk talent. Finalistene, som ble plukket ut etter audition 16. mars, spiller et spennende og variert konsertprogram, og det vanker pengepremier og dessuten mulighet til å få solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester i forbindelse med Ung klassisk i 2025. Prisvinnerne kåres av en jury med kompetente fagfolk. Juryleder er pianist Trygve Trædal som representerer UiA. Med seg i juryen har han sanger, pedagog og dirigent Ingrid Vetlesen, cellist Maja Birkeland og fagottist Thea Iselin Øyhus-Revlin, som representerer Kristiansand Symfoniorkester.

De fire finalistene som er fra tidligere Aust-Agder, er:

Eva Nuo Jiao (10), fiolin fra Grimstad.

Julie Isabel Svoren Hodøl (17), fløyte fra Høvåg.

Kitty Theobald Gjerland (17), piano fra Arendal.

Susanna T. Melhus (18), sang fra Lillesand.

Musikalsk skolesekk

I tillegg til disse konsertene byr festivalen på Ung klassisk skolesekk. Dette er to skolekonserter for 5.–7. trinn i skolene i Arendal. Interessen fra skolene er stor og elevene kan se fram til forestillingen «Bandoneon» med Åsbjørg Ryeng, bandoneon og Rannveig Ryeng på fiolin. Dette er historien om hvordan instrumentet bandoneon, et slags trekkspill, gikk gjennom en fantastisk reise fra å være et transportabelt kirkeorgel i Tyskland, til å bli en viktig del av tangomusikken i Argentina og Uruguay.

23. mai har Kristiansand Symfoniorkester konserten der fjorårets solistprisvinnere av Ung klassisk talent, Yeva-Yevheniia Brazul-Brushkovska – klaver og Zongting Li – fagott er solister med orkesteret. På denne konserten vil publikum også få høre resultatet av prosjektet Ung komposisjon som er et samarbeidsprosjekt med Skapia, et prosjekt der barn og unge får mulighet til å komponere musikk for orkester.

FRA HØVÅG: 17 år gamle Julie Isabel Svoren Hodøl spiller fløyte. Foto: Innsendt

Solistkonsert i mai

I tillegg blir det 23. mai solistkonsert der fjorårets solistprisvinnere er solister med Kristiansand Symfoniorkester i Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

Ung klassisk ble til for å gi barn og unge muligheten til å møtes, utveksle erfaring, og utvikle seg videre innen klassisk musikk. Målsettingen er å gi de unge musikerne profesjonelle scener og et bredt publikum som kan bidra til å inspirere og gi verdifull erfaring, i tillegg til å styrke følelsen av at det de jobber med er meningsfylt. Det å møte andre unge musikere og et engasjert publikum er en viktig bonus etter mange timer med øving og undervisning.

Ung klassisk har slagordet: «Opplev fremtidens stjerner nå!». Slagordet er ikke en overdrivelse. Et raskt blikk på tidligere talenter i Ung klassisk vil avsløre at mange har gått videre og er etablerte profesjonelle musikere.

Fredag er det Ung klassisk vorspiel i Lille Torungen i Arendal kulturhus. Her spillet unge musikere, tatt ut fra audition til Ung klassisk talent, en variert kammerkonsert. Publikum får høre både fiolin, fløyte, sang og klaver. Denne konserten har fri entré.

