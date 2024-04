Tall Kampanje har fått tilsendt fra Nettavisen, viser at livesendingen av utdelingen hittil har 28.000 avspillinger. I tillegg har Nettavisen 275.000 videovisninger på egne flater og 91.660 videovisninger i sosiale medier under sendingen.

– Det er gøy å se at engasjementet rundt innholdet vi har laget rundt Spellemann, har engasjert og at det har truffet bredt. Vi har hatt fokus på å lage gode saker om artistene, både på tekst og video, som er relevante for våre lesere, sier Julie Solberg, nyhetssjef for kjendis og underholdning i Nettavisen.

Prisutdelingen ble avholdt på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Den ble på mange måter historisk siden det var første gang den ble strømmet på Nettavisen og hos Amedias medier. Gjennom prisens nå 51 år gamle liv har den blitt sendt på NRK med unntak av et opphold på TV 2 fra 2004 til 2011.

– Etter 50 år med tradisjonell TV-sending har Spellemann valgt å gå en litt annen vei i år. Gjennom samarbeidet med Amedia og Nettavisen håper vi å nå enda bredere ut til publikum i hver eneste del av Norge gjennom lokale og sentrale kanaler. Vi tror lokal forankring vil være et gode for både nominerte artister og for publikum, sa Erlend Gjerde i Spellemann da overgangen fra NRK ble kjent i slutten av februar.

I tillegg til å ha blitt sendt på Nettavisen og Amedias strømmetjeneste, ble prisutdelingen sendt på Tiktok.