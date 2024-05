– Tusen takk! Jeg håper at denne konkurransen kan leve opp til sitt løfte og stå for fred og verdighet for alle mennesker i denne verden! sa Nemo da trofeet kunne løftes i været.

Nemo var overlegen i juryavstemningen og fikk en femteplass av publikum, men poengene fra folket holdt likevel til seier foran Kroatia.

Årets vinnerlåt har norske låtskrivere med på laget og var en av favorittene, men ble på forhånd ikke spådd til å hente seieren hjem.

Norge på bunn

For tolvte gang havnet Norge på sisteplass i finalen. Gåte fikk tolv jurypoeng og kun fire poeng fra publikum – ett fra Finland og tre fra Ukraina.

Dermed ble det tidlig klart at Norge havnet nederst på resultatlisten. Det kom overraskende på for bandmedlemmene.

– Vi har vært ganske sikre på at vi kom til å gjøre det bra faktisk, må jeg innrømme, sa vokalist Gunnhild Sundli til NTB i de sene nattetimer.

– 100 prosent fornøyd

Gitarist Magnus Børmark forteller om et spesielt øyeblikk da resultatet var et faktum.

– Altså, det er jo et enormt sjokk. Det er jo knallhardt å sitte der og se at bare, hæ?, sa gitarist Magnus Børmark til NTB.

De er likevel fornøyde med egen innsats, og de kom seg tross alt videre fra semifinalen.

– Jeg er så stolt. Jeg er 100 prosent fornøyd med det vi har gjort, sa Sundli.

«Sveken från hemlandet»

Norske Marcus og Martinus, som representerte Sverige, havnet på 9. plass. Til VG sa tvillingene at de var skuffet over at den norske juryen kun ga dem tre poeng.

– Vi blir lei oss. Vi er skuffet over det, vi skulle ønske vi kunne fått bedre av Norge, sa Martinus til avisen.

Den svenske avisen Aftonbladet slo til med overskriften «Sveken från hemlandet».

Riktignok var de unge mennene glade for å få 10 poeng av det norske folket.

Knuste trofeet

Det er tredje gang Sveits vinner låtkonkurransen. Sist gang var i 1956 med Lys Assia, og i 1988 med Céline Dion.

Nemo er den første ikke-binære vinneren av konkurransen noensinne, og «The Code» handler om å oppdage denne identiteten.

I ekstase etter seieren fikk trofeet røff behandling og gikk i stykker på scenen.

– Jeg knakk ikke bare koden, men også trofeet, sa 24-åringen på pressekonferansen etter seieren.

Dramatikk og uro

Opptakten til lørdagens finale har vært preget av en rekke kontroverser og demonstrasjoner, men finalen gikk av stabelen uten de store protestene fra scenen. Årets utgave går likevel for å være den mest omdiskuterte i konkurransens historie.

Flere titalls tusen har demonstrert mot Israel i Malmös gater, og landets bidrag, Eden Golans «Hurricane», ble møtt med svært blandede, godt hørbare reaksjoner i salen da hun var i ilden.

Hennes bidrag fikk 323 poeng av folket og endte på 5. plass 375 poeng til sammen. Norges jury ga Israel 8 poeng til Israel, noe lederen for den norske MGP-klubben omtalte som «en bombe».

Hadde folket bestemt, ville Israel havnet på andreplass bak Kroatia, som fikk 337 folkestemmer.

Nederland uteble

Årets konkurranse har også vært preget av full strid om Nederlands artist. Artist Joost Klein ble lørdag utestengt fra konkurransen på grunn av en konfrontasjon med en ansatt i TV-produksjonen torsdag.

Sjefen for Den europeiske kringkastingsunion (EBU) ble møtt med et massivt pipekor da han leste opp jurypoengene fra Nederland.

Sveits får nå Eurovision-stafettpinnen, som de svenske arrangørene trolig er lettet over å gi fra seg, gitt alt kaoset som har preget årets konkurranse. Men om nøytrale Sveits klarer å leve opp til ambisjonen om å skape en musikkfest hevet over stridighetene som ellers råder i verden, gjenstår å se.