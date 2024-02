– Jeg har hatt enorm glede av å lage nasjonal leirbålsamling på fredagskveldene, men alt har sin tid. Det er både morsommere og lurere å gi seg mens leken fortsatt er meget god, sier Anne Lindmo i en pressemelding.

Talkshowet «Lindmo» har gått på NRK siden 2012. I 2018 tok hun over sendeflaten til «Skavlan» på fredager etter at Fredrik Skavlan tok med seg sitt program til TV 2.

Siste sending av «Lindmo» sendes fredag 5. april.

– Tar samtalepartnerne mine med til skogs

Men Lindmo forsvinner ikke fra TV-skjermen.

– Det neste TV-prosjektet mitt har allerede vært i utvikling en periode. Nå bytter jeg pumps med turstøvler og tar samtalepartnerne mine med meg til skogs, sier hun om det nye programmet, som får premiere på NRK til høsten.

I fjor ga Lindmo ut friluftslivsboken «Min tur».

– Viktig del av helgeritualet

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK takker Lindmo for jobben hun har gjort som talkshowvert.

– Lindmo har blitt en viktig del av helgeritualet for mange hundretusen nordmenn. Hun har hatt den verdifulle kombinasjonen av solid raushet med gjestene, et humoristisk hjerte og et svært skarpt hode, sier han.

– Vi gleder oss stort til å se friluftsvarianten og turentusiasten Anne i fri dressur på TV til høsten, tilføyer han.

Samtidig sier Halvorsen til Kampanje at kanalen ikke har planer om å erstatte talkshowet. Det betyr at NRK ikke lenger vil sende noen talkshows, etter at også «Kåss til kvelds» ble lagt ned i fjor.

– Vi har ingen konkrete planer om å fortsette i talkshow-sporet. Jeg skal aldri si aldri, men det ligger i hvert fall ikke an til nå, sier han.

Avviklingen av talkshow skyldes først og fremst endinger i publikums nye seervaner, ifølge Halvorsen.