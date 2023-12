KOSTER DYRT: Det eventyret Erlend Gunstveit i januar begir seg ut på, koster skjorta. Her tar han imot Agderposten hjemme på Lia i Grimstad. Foto: Olav Svaland

Flytter fra alt for å følge drømmen: – Det er nå eller aldri

Nesten tre år etter at Erlend Gunstveit (28) gikk til topps i The Voice, pakker han snippsekken og bruker en liten formue på å dra videre. Den største av de største drømmene virker uoppnåelig på mange vis – men han har et lite håp.