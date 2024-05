– Det å trekke seg var på blokken fram til siste sekund. Vi hadde etter hvert konstruktive samtaler med EBU. Ting ble akkurat bra nok til at det gikk an å gjennomføre, sier han til Aftenposten.

Børmark mener artistene ble tvunget inn i en politisk rolle, og opplevde at de ble brukt i en propagandamaskin. Årets finale var svært omstridt ettersom Israel fikk lov til å delta til tross for krigen i Gaza. Det var flere store protester i forkant av finalen der folk oppfordret EBU til å utestenge landet.

– Det virket som om det var ett sett med regler for Israel, et annet for resten. Det er noe feil når man opplever det. Artistene skal slippe å ha krisemøte med EBU, sier han.

Børmark kritiserer også sikkerhetsoppbudet rundt Israel, som ifølge ham fremsto som lite fredelig. Han tar samtidig avstand fra kritikken bandet har fått fra Palestina-siden i konflikten.

– Vi er ikke for barnemord på Gazastripen fordi vi deltar i Eurovision. Du er heller ikke det om du ser på en sangkonkurranse.

Gåte endte til slutt på sisteplass i finalen med bare 16 poeng.