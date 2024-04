Orenthal James Simpson ble i 1994 tiltalt for drap på ekskona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goldman, men ble frikjent etter det mange har kalt «århundrets rettssak» i USA.

I 2008 ble han dømt til 33 års fengsel for væpnet ran og kidnapping, med mulighet for prøveløslatelse etter ni år.

Det skjedde etter at han stormet et hotellrom sammen med fem andre og overfalt to menn som de anklaget for å ha stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere i amerikansk fotball på 1970-tallet.

Han ble løslatt i 2017 og slo seg da ned i Las Vegas.

Familien opplyste torsdag at han tapte kampen mot kreftsykdom, som han selv omtalte for første gang i 2023.

– Han døde omgitt av barna og barnebarna sine, skriver familien på X.

Stjernespiller

Simpson ble på 1970-tallet berømt som stjernespiller i amerikansk fotball.

Han ble regnet for en av de beste og mest dominerende løperbacker noensinne, først på USCs collegelag, der han vant det prestisjetunge Heisman-trofeet, og senere i ti år i NFL for Buffalo Bills og San Francisco 49ers.

Etter fotballkarrieren hadde han roller i en rekke Hollywood-filmer og TV-serier, og han var i mange år også gjennomgangsfigur i reklamekampanjene til bilutleiefirmaet Hertz.

Splittet USA

Da Simpson i 1993 ble pågrepet etter en langvarig TV-overført biljakt, og deretter tiltalt for dobbeltdrap, avdekket det en dyp rasekløft i USA.

Frifinnelsen for knivdrapene på ekskona og hennes venn ble møtt med vantro av mange amerikanere. Men det var enda flere hvite enn svarte som mente at den tidligere fotballstjernen var skyldig.

I et sivilt søksmål ble han senere dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til de to ofrenes familier.

Bøker og TV-serier

O.J. Simpson giftet seg i 1967 med Marguerite Whitley. Paret fikk to sønner, men den ene av dem druknet og omkom i et svømmebasseng i 1979, det samme året som foreldrene skilte seg.

i 1985 giftet han seg med Brown, og de fikk også to barn sammen, sønnene Justin og Sydney. Det ekteskapet endte med skilsmisse i 1992.

O.J. Simpsons liv og karriere har vært tema i en rekke bøker og TV-serier, blant annet den åtte timer lange dokumentaren «O.J.: Made in America» og miniserien «The People v. O.J. Simpson».