– Først og fremst får Harald Henden denne prisen fordi han er enestående som krigs- og katastrofefotograf: Han har i nær 35 år, med risiko for eget liv, dekket ekstremt tøffe konflikter og naturkatastrofer, med et spesielt blikk for sivilbefolkningen, sier styreleder Grete Brochmann i Fritt Ord til NTB.

«For krigsfotografer og fotojournalister handler det ofte om å være så tidlig ute som mulig for å få best tilgang til usensurert dokumentasjon av hva som skjer når konflikter utvikler seg. Harald Henden har uredd gått inn i uforutsigbare og farlige områder for å bli et førstehåndsvitne til det som skjer» heter det blant annet i begrunnelsen for Stiftelsen Fritt Ords Pris for 2024.

– Jeg er litt overveldet og ble nok taus noen sekunder da jeg først fikk beskjed, sier prisvinneren til NTB.

Fotografiets betydning

– Jeg er stolt og setter svært stor pris på denne anerkjennelsen av mitt arbeid. Jeg er spesielt glad for at en stillsfotograf blir hedret på denne måten, sier Harald Henden.

Brochmann sier at prisen, i tillegg til å anerkjenne Hendens innsats, også er et uttrykk for fotografiets betydning for informasjonstilgang og ytringsfrihet.

– Fotografiet er ekstremt viktig i dokumentasjonsoppdraget. Vi ser det som spesielt viktig å vie denne sjangeren oppmerksomhet i en tid med mye desinformasjon og propaganda, sier hun.

Brochmann trekker fram hvor aktuelt dette har vært de siste årene, med krig i Ukraina og Midtøsten.

– Henden var tidlig på stedet i Ukraina, før Russland invaderte, og har vært tilbake for å dokumentere krigen minst seks ganger siden. Han har lang fartstid i Midtøsten og har hele veien tatt sterke bilder fra konflikten mellom Israel og Palestina.

Viktigere enn noen gang

Henden har vært pressefotograf for VG siden 1987. Hans første oppdrag i krig var Gulfkrigen 1991. Deretter fulgte dekningen av flere konflikter, kriger og naturkatastrofer. Etter hvert fikk han imaget som krigsfotograf, som føltes litt ambivalent i starten.

– Jeg har jo hele tiden også utført andre oppdrag. Så det å påta seg en tittel som krigsfotograf da, det var å dra det litt langt. Jeg syntes ikke jeg fortjente den tittelen, men i dag ser jeg det som en hedersbetegnelse, sier han.

Han sier prisen anerkjenner betydningen av å ha uavhengige fotografer til stede i en tid med mange konflikter og naturkatastrofer, men der en vanskelig medieøkonomi medfører krav om mindre bruk av ressurser.

– Prisen er en heder til alle fotografer som arbeider i disse konfliktene. Det er også en heder til de lederne i mediene som sender oss ut og har det overordnede ansvaret for vår sikkerhet. Det er et ansvar som nok tidvis kan vært tungt å bære. Jeg er svært takknemlig for at vi har ledere som er villige til å påta seg den byrden, sier Henden.

Prisen er Stiftelsen Fritt Ords høyeste utmerkelse. Prisvinneren mottar et pengebeløp på 500.000 kroer og får en statuett signert Nils Aas under en utdelingsseremoni Operaen i Oslo 7. mai.