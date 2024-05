Kong Harald og dronning Sonja er på sitt første offisielle besøk i Agder-kommunen. På Minne Kultursenter fikk de se en film av og om Åseral og fikk et godt innblikk i hvordan det er å bo der. Kultursenteret er samlingsstedet for en bred og stor kultursatsing.

– At en kommune på litt over 900 mennesker kan vise til et så aktivt kulturliv er rett og slett imponerende, sa dronning Sonja i sin tale litt senere.

Da hadde de fått sang fra ungdomsskoleelever og opptreden med stev og reinlender fra folkemusikere. Etter talen ble det blant annet dansegruppe og munnharpespill.

Fristet til mer

Åseral er en tradisjonell jordbrukskommune sentralt plassert midt i Agder. Det er dessuten mange tilreisende, med rundt 2500 fritidshytter og flere alpinanlegg. Dronningen skjønner godt at folk reiser til området.

– Det er en opplevelse å komme kjørende opp fra sørlandskysten, inn i stillfarne indre Agder. Med furuskog og heier og blinkende vann – og så ankomme vakre Åseral, som liksom vider seg ut når man kjører opp Kyrkjebygda, hit til Minne. Det er nesten så man blir litt misunnelig på all denne skjønnheten. Dere er heldige, dere som bor her, sa hun.

– Med all denne naturen skulle jeg ønske at jeg kunne legge ut på en liten tur! Jeg så et lite skilt på veien som viste at her kunne man begynne å gå. Dere har utrolig mange flotte muligheter som kanskje bena mine en dag kan stifte bekjentskap med.

Kraftkommune

Med fire kraftverk produserer den lille kommunen nok strøm årlig til å dekke forbruket for 82.600 boliger.

– Åsdølen har i uminnelige tider levd av det naturen gir – i form av jordbruk og skogsdrift, turisme og vannkraft. Naturen gir kraft og krefter – som dere i mange hundre år har omskapt til kunst og kultur, sa dronningen.

Kongeparet ankom Kyrkjebygd rundt klokken 11.30. Mange hadde tatt seg fri for å delta under det kongelige besøket. Bunadene var hentet fram for anledningen, og stemningen var god, selv om det var meldt regn utover dagen.