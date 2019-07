I helgen: Arnfinns største utstilling på 30 år STOR UTSTILLING: Arnfinn Strand stiller ut i Risør Kunstpark i sommer. BIldet er tatt ie n annen anledning. annonse

Etter 50 år som keramiker skal Arnfinn Strand ha sin største utstilling på 30 år i Risør kunstpark. 04.07.2019 kl 10:46 (Oppdatert 10:46)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

I helgen åpner sommerens to utstillinger i Risør kunstpark. Arnfinn Strand har verksted i kulturparken og er mannen som startet opp Acanthus i 1991. Nå dykker han for fullt ned i virket som utøvende kunsthåndverker, etter at det har ligget brakk siden Acanthus startet.

Det handler om å skape noe uten en fast plan i forkant. Men heller se an landskapet mens kunstverket skrider frem.

I denne utstillingen har Strand to hovedlinjer; en hvor han har jobbet tradisjonelt med å dreie opp fat i steingodsleire som deretter er dekorert med porselensbegitning. Den andre «linjen» består av arbeider som delvis er modellerte, kjevlet og bygget sammen, i stor grad handler det om form som er dekorert med plastiske ornamenter kombinert med farger fra klorider og oksider.

Dina Hald stiller ut emaljesmykker i tre deler, hvor den ene serien har utgangspunkt i elvedeltaer, en serie består av bølgende former og en tredje er en serie med sjøstjerner.

frjo@agderposten.no